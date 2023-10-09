İsrailli sanatçı Riff Cohen İstanbul konserini iptal etti

İsrailli müzisyen Riff Cohen'in İstanbul konserinin iptal edildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:38
İsrailli sanatçı Riff Cohen İstanbul konserini iptal etti
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İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde planlanan Riff Cohen konseri, sanatçının isteği üzerine iptal edildi.

Konuya ilişkin PRS İletişim'in yazılı açıklamasında, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde 12 Ekim Perşembe akşamı yapılması planlanan konserin, Cohen'in isteği üzerine iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada sanatçının, ülkesindeki olaylar üzerine konseri gerçekleştiremeyeceğini festival yönetimine ilettiği aktarıldı.

Riff Cohen konseri için bilet alanların, biletlerini 11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'ndeki Angelique Kidjo konseri için kullanabilecekleri veya iade edebilecekleri duyuruldu.


Riff Cohen Filistin-İsrail israil

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