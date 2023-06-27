Jensen Ackles kimdir, kaç yaşında? Jensen Ackles hangi film ve dizilerde oynadı?
Supernatural dizisinin Dean'i Jensen Ackles'in hayatı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Jensen Ackles kimdir, kaç yaşında? Jensen Ackles hangi film ve dizilerde oynadı?
Jensen Ackles, Supernatural filminde Dean rolü sayesinde sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde Buddy Games: Spring Awakening filmi ile yeniden ekrana dönen Jensen Ackles'in hayatı, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki Jensen Ackles kimdir, kaç yaşında? Jensen Ackles hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...
JENSEN ACKLES KİMDİR?
Jensen Ross Ackles, 1 Mart 1978 tarihinde ABD'de Dallas'da doğmuştur. Oyuncu Olmadan Önce Modellik yapmaktaydı. 1997 yılında Llyod V. Berkener High School'dan mezun olduktan sonra "Days of Our Lives" adlı dizide rol aldı. NBC dizisi 'Days Of Our Lives'da Eric Brady karakterini canlandırdı. Bu rol sayesinde 1998'de Soap Opera Digest Award'da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.
Jensen Ackles, 2005 yılında CW'nin yeni korku serisi Supernatural dizisinde Dean Winchester karakteri ile ekranlara geri döndü. Son olarak 2009 yılında My Bloody Valentine adlı korku filminde Tom Hanniger adında bir karakteri canlandırmıştır.
Jensen Ackles, 15 Mayıs 2010 tarihinde, daha önce oynadığı Ten Inch Hero filminde tanıştığı sevgilisi Danneel Harris ile evlenmiştir.
JENSEN ACKLES HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Sevgililer Günü Katliamı - Tom Hanniger
Rust - Sherif Wood Helm
Batman: Under the Red Hood - Jason Todd
Küçük Kahraman- Priestly
Kankalar Yarışıyor - Jack Durfy
Batman: The Long Halloween Deluxe Edition - Batman
Oyunun Laneti - Jack Gray
Justice League: Warworld - Batman
Legion of Super Heroes - Batman
Batman: The Long Halloween, Part Two - Batman
Buddy Games: Spring Awakening - Jack Durfy
Yaratık: Diriliş
JENSEN ACKLES HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Supernatural - Dean Winchester
The Winchesters - Dean Winchester
The Boys - Solider Boy
Big Sky - Beau Arlen
Smallville - Jason Teague
Dark Angel - Alec
Days of Our Lives - Eric Brady
Dawson's Creek - C. J.
Supernatural: The Animation - Dean Winchester
Sarışın - Eddie
Kings of Con - Justin Acgles
Still Life - Max Morgan
Mr. Rhodes - Malcolm
Cybill - David
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