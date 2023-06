Yayınlanma: 27.06.2023 - 21:08

Güncelleme: 27.06.2023 - 21:08

Jensen Ackles, Supernatural filminde Dean rolü sayesinde sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde Buddy Games: Spring Awakening filmi ile yeniden ekrana dönen Jensen Ackles'in hayatı, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki Jensen Ackles kimdir, kaç yaşında? Jensen Ackles hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

JENSEN ACKLES KİMDİR?

Jensen Ross Ackles, 1 Mart 1978 tarihinde ABD'de Dallas'da doğmuştur. Oyuncu Olmadan Önce Modellik yapmaktaydı. 1997 yılında Llyod V. Berkener High School'dan mezun olduktan sonra "Days of Our Lives" adlı dizide rol aldı. NBC dizisi 'Days Of Our Lives'da Eric Brady karakterini canlandırdı. Bu rol sayesinde 1998'de Soap Opera Digest Award'da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.

Jensen Ackles, 2005 yılında CW'nin yeni korku serisi Supernatural dizisinde Dean Winchester karakteri ile ekranlara geri döndü. Son olarak 2009 yılında My Bloody Valentine adlı korku filminde Tom Hanniger adında bir karakteri canlandırmıştır.

Jensen Ackles, 15 Mayıs 2010 tarihinde, daha önce oynadığı Ten Inch Hero filminde tanıştığı sevgilisi Danneel Harris ile evlenmiştir.

JENSEN ACKLES HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sevgililer Günü Katliamı - Tom Hanniger

Rust - Sherif Wood Helm

Batman: Under the Red Hood - Jason Todd

Küçük Kahraman- Priestly

Kankalar Yarışıyor - Jack Durfy

Batman: The Long Halloween Deluxe Edition - Batman

Oyunun Laneti - Jack Gray

Justice League: Warworld - Batman

Legion of Super Heroes - Batman

Batman: The Long Halloween, Part Two - Batman

Buddy Games: Spring Awakening - Jack Durfy

Yaratık: Diriliş

JENSEN ACKLES HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Supernatural - Dean Winchester

The Winchesters - Dean Winchester

The Boys - Solider Boy

Big Sky - Beau Arlen

Smallville - Jason Teague

Dark Angel - Alec

Days of Our Lives - Eric Brady

Dawson's Creek - C. J.

Supernatural: The Animation - Dean Winchester

Sarışın - Eddie

Kings of Con - Justin Acgles

Still Life - Max Morgan

Mr. Rhodes - Malcolm

Cybill - David