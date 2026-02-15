Jessica Alba ve Cash Warren 16 yıllık evliliğini noktaladı: Boşanma şartları belli oldu

Sinema dünyasının tanınmış isimlerinden 44 yaşındaki Jessica Alba ile 47 yaşındaki yapımcı Cash Warren, bir yıl süren ayrılık sürecinin ardından evliliklerini yasal olarak bitirdi. Geçtiğimiz yılın başlarında ayrı yaşamaya başlayan ve kısa süre sonra boşanma davası açan ikili, süreci kamuoyundan uzak ve uzlaşmacı bir yöntemle tamamlamayı tercih etti.

ORTAK VELAYET, NAFAKASIZ BOŞANMA

Mahkeme kayıtlarına yansıyan boşanma şartlarına göre çift; çocukları Honor (17), Haven (14) ve Hayes'in (7) velayetini ortaklaşa üstlenecek. Tarafların birbirlerine nafaka ödememesi konusunda mutabakata vardığı öğrenilirken, mal paylaşımındaki dengeyi sağlamak adına Jessica Alba'nın eski eşine 3 milyon dolar ödeme yapacağı bilgisi paylaşıldı. Söz konusu ödemenin, 1,5 milyon dolarlık iki taksit halinde bir yıl içinde tamamlanacağı belirtildi.

YENİ HAYATLARA İLK ADIMLAR

Boşanma sürecinin resmiyet kazanmasıyla birlikte her iki ismin de özel hayatlarında yeni sayfalar açtığı görüldü. Jessica Alba’nın bir süredir meslektaşı Danny Ramirez ile birlikte olduğu ve çiftin tatil karelerinin basına yansıdığı biliniyor.





Cash Warren cephesinde ise hareketli bir yaz geride kaldı. Warren’ın adı önce model Hana Sun Doerr, ardından ise oyuncu Seanna Pereira ile anıldı. Hollywood’un bu uzun soluklu evliliğinin sona ermesi, hayranları arasında üzüntüyle karşılansa da çiftin çocukları için sergilediği sağduyulu tavır takdir topladı.