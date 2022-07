Joe Turkel kimdir? Joe Turkel neden hayatını kaybetti?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:46

1927 Brooklyn doğumlu olan Joe Turkel, 17 yaşında ABD ordusuna katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusuyla birlikte Nazilere karşı savaştı.

Hayatta kalmayı başaran Joe Turkel, savaş bitiminde Kaliforniya'ya taşınarak oyuncu oldu. İlk filmi 1948 yapımı City Across the River'dı.

Devamında King Rat, The Sand Pebbles, The St. Valentine's Day Massacre gibi yapımlarda da izlediğimiz Turkel'in son filmi The Dark Side of The Moon oldu. Ayrıca Bert I. Gordon'ın üç filmi Tormented, The Boy and the Pirates ve Village of the Giants'ta da göründü.

Televizyonda ise The Life and Legend of Wyatt Earp, Sky King, Tales from the Darkside, S.W.A.T, Ironside, Miami Vice, Bonanza, The Andy Griffith Show, The Untouchables gibi dikkat çeken yapımlarda yer aldı.

Turkel'in ölümünden kısa bir süre önce anılarından derlenen "The Misery of Success" adlı kitabın önümüzdeki yıl yayınlanacağı açıklanmıştı. Turkel'ın 2 oğlu ve 2 üvey kızı bulunuyordu.

JOE TURKEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Joe Turkel, 94 yaşında hayatını kaybetti. Turkel'ın Santa Monica'da tedavi gördüğü St. John's Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.