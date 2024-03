John Cena Oscar sahnesinde çıplak çıktı: John Cena kimdir?

Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:56

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:03

John Cena, 1974'teki 46'ncı Oscar töreninde En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü "Poor Things"e takdim ederken Oscar sahnesine çıplak çıktı. Peki, John Cena kimdir?

JOHN CENA KİMDİR?

John Felix Anthony Cena, Jr. 23 Nisan 1977 yılında doğdu. Cena, güreş kariyerine; 1999 yılında Ultimate Pro Wrestling şirketinde başladı ve orada UPW Ağırsiklet Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Cena, 2001 yılında ise World Wrestling Federation ile (WWF, sonraki adı WWE) sözleşme imzaladı ve 2002 yılında ana kadroya dahil oldu. Cena, Mart 2024'ya kadar 24 kez şampiyonluk yaşadı. Bunlardan; "en fazla şampiyon olan güreşçi" rekorunu elinde bulundurduğu 13 kez WWE (Dünya Ağırsiklet) Şampiyonluğu ile üç kez Dünya Ağırsiklet Şampiyonluğu, beş kez Birleşik Devletler Şampiyonluğu, iki Dünya Takım Şampiyonluğu ve iki WWE Takım Şampiyonluğu sevinçlerini yaşadı. 2012 yılında Money in the Bank merdiven maçı galibiyeti, iki Royal Rumble galibiyeti (2008, 2013) ve üç kez Slammy Ödüllerinde "Yılın En Başarılı Süperstarı" ödülünü kazandı (2009, 2010, 2012).

WWE Ağırsiklet Şampiyonluğunu; Bruno Sammartino, Bob Backlund ile Hulk Hogan'ın ardından en uzun sürede tutmayı başaran dördüncü güreşçidir. Kariyeri boyunca beş kez WrestleMania etkinliklerinin ana maçında yer aldı.

Cena, güreş dışındaki etkinliklerinde; You Can't See Me adında rap şarkısı çıkarttı ve US Billboard 200 sıralamasında 15. olarak yer aldı. The Marine (2006), 12 Rounds (2009) ile Legendary (2010) filmlerinde ise başrol oyuncu olarak yer aldı. Cena, ayrıca Manhunt, Deal or No Deal, MADtv, Saturday Night Live, Punk'd, Psych ile Parks and Recreation programlarında da yer aldı. Fast Cars and Superstars: The Gillette Young Guns Celebrity Race programında yer alan yarışmayı ise üçüncü olarak bitirdi. Sinema sektöründe 2019 yılında çekimleri başlayan Fast&Furious 9 filminde rol almıştır ve oyunda başrolde bulunan Dominic Toretto'nun (Vin Diesel) kardeşi rolünü oynadı.

Cena, birçok kez hayırseverlik etkinliklerinde yer aldı. Bunlardan en önemlisi; Make-A-Wish Vakfına yaptığı yardımdır. Cena, Make-A-Wish tarihinin en büyük yardımını yaptı.

JOHN CENA FİLMLERİ

Cena; WWE Studios projesi altında çekilen The Marine filminde oynayarak, kariyerindeki ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. Film, 20th Century Fox tarafından 13 Ekim 2006 tarihinde sinemalarda yer aldı. Film, ABD'de ilk haftada 7 milyon $'lık bir gelir sağladı. 10 haftanın sonunda 18 milyon dolara çıkan geliri, Film sonralarda DVD olarak satılmaya başlandı ve film; 20 haftada 30 milyon dolarlık gelir elde ederek iyi sayılabilecek bir başarıya ulaştı.

Cena'nın oynadığı üçüncü film ise; yine WWE Studios'un düzenlediği ve 10 Eylül 2010 tarihinde yayınlanan Legendary idi.Bu filmin bütçesi, 5 milyon dolardı ve bu filmden, yaklaşık sadece 200 bin dolar gelir elde edilebildi.

Cena, aynı yılda; Fred: The Movie filminde oynadı ve karakteri; Lucas Cruikshank'ın canlandırdığı karakter olan Fred Figglehorn'un babasıydı. Film, Eylül 2010'da Nickelodeon kanalında yayınlandı.

JOHN CENA SAHNEYE ÇIPLAK ÇIKTI

John Cena, 1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak için En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü "Poor Things"e takdim ederken Oscar sahnesine çıplak çıktı.

96'ncı Oscar Ödülleri'nin sunucusu Jimmy Kimmel, 1974'te yaşanan olayı hatırlatarak, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.

Sorunun ardından John Cena sahnenin köşesinden kafasını dışarı çıkardı ve Kimmel'a "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" dedi.

Kimmel bu kısmın "komik olması gerektiğini" söyledi ve Cena buna esprili bir şekilde "Erkek vücudu şaka değil!" diyerek yanıt verdi.

Cena, sahneye özel bölgelerini kaplayan büyük bir zarftan başka bir şey olmadan çıktı. Zarfı açmak için hareket edemediği için perdeye benzer bir kıyafet giydirildi.