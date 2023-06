Johnny Depp kimdir, kaç yaşında, nereli? Johnny Depp hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 18:41

Güncelleme: 09.06.2023 - 18:41

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi. Ünlü sanatçı Johnny Depp'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

JOHNNY DEPP KİMDİR?



Johnny Depp, 9 Haziran 1963'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yer alan ve Daviess ilçesinde yer alan Owensboro'da doğdu.

Annesinin 12 yaşında hediye ettiği gitarla garage rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış, bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı. The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını almış grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'ta eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda 1984 yılında oynama şansı buldu.

JOHNNY DEPP'İN KARİYERİ

Johnny Depp, On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.



1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde iş birliği yaptı.

Depp, Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3,1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7,6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.

Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG Ödülü'nü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

2020 yılında Depp, yeni film için bazı sahneler çekilmiş olmasına rağmen AT&T firmasının talimatıyla ve Warner Bros.un isteği üzerine Fantastik Canavarlar serisinde canlandırdığı Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.

JOHNNY DEPP'İN ÖZEL YAŞAMI



Johnny Depp, 1983'te Lori Anne Allison'la evlendi. Çift, 1985'te boşandı. Depp'in, 14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis'le ilişkisi başlamıştır. 2012 yılında ayrıldıklarını açıklayan çiftin Lily-Rose Depp ve John Christopher Depp III adında iki çocuğu oldu. Depp, ikinci evliliğini 2015'te oyuncu Amber Heard'le yaptı. Çift, 2017'de boşandı.

JOHNNY DEPP'İN FİLMOGRAFİSİ



1984 Elm Sokağında Kâbus

1985 Private Resort

1986 Slow Burn

1986 Müfreze

1990 Cry-Baby

1990 Makas Eller

1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare

1993 Benny & Joon

1993 Gilbert'in Hayalleri

1993 Arizona Rüyası

1994 Ed Wood

1995 Don Juan DeMarco

1995 Ölü Adam

1995 Nick of Time

1996 Cannes Man

1997 Köstebek

1997 The Brave

1998 Vegas'ta Korku ve Nefret

1998 L.A. Without a Map

1999 Dokuzuncu Kapı

1999 Hayalet Süvari

1999 Astronotun Karısı

2000 Çikolata

2000 Before Night Falls

2000 The Man Who Cried

2001 Beyaz Şeytan

2001 From Hell

2003 Bir Zamanlar Meksika'da

2003 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

2004 Happily Ever After

2004 Gizli Pencere

2004 Düşler Ülkesi

2004 The Libertine

2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

2005 Ölü Gelin

2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

2007 Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi

2009 Halk Düşmanları

2009 Dr. Parnassus

2010 Alis Harikalar Diyarında

2010 Turist

2011 Rango

2011 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

2011 Tutku Günlükleri

2011 Jack ve Jill

2012 Liseli Polisler

2012 Karanlık Gölgeler

2013 Maskeli Süvari

2013 Lucky Them

2014 Sihirli Orman Kurt

2014 Tusk

2014 Evrim

2015 Üç Kağıtçı

2015 Kara Düzen

2016 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden Çılgın Şapkacı

2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir: Nerede Bulunurlar?

2016 Yoga Hosers

2016 Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie

2017 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

2017 Doğu Ekspresinde Cinayet

2018 City Of Lies

2018 Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları

2018 London Fields

2018 The Professor

2018 Sherlock Gnomes

2019 Waiting For The Barbarians

2020 Minamata