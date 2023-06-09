Johnny Depp kimdir, kaç yaşında, nereli? Johnny Depp hangi filmlerde oynadı?
Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu konser için İstanbul'a geldi. Peki, Johnny Depp kimdir, kaç yaşında, nereli? Johnny Depp hangi filmlerde oynadı?
Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi. Ünlü sanatçı Johnny Depp'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
JOHNNY DEPP KİMDİR?
Johnny Depp, 9 Haziran 1963'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yer alan ve Daviess ilçesinde yer alan Owensboro'da doğdu.
Annesinin 12 yaşında hediye ettiği gitarla garage rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış, bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı. The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını almış grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'ta eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda 1984 yılında oynama şansı buldu.
JOHNNY DEPP'İN KARİYERİ
Johnny Depp, On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.
1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde iş birliği yaptı.
Depp, Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3,1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7,6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.
Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG Ödülü'nü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.
2020 yılında Depp, yeni film için bazı sahneler çekilmiş olmasına rağmen AT&T firmasının talimatıyla ve Warner Bros.un isteği üzerine Fantastik Canavarlar serisinde canlandırdığı Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.
JOHNNY DEPP'İN ÖZEL YAŞAMI
Johnny Depp, 1983'te Lori Anne Allison'la evlendi. Çift, 1985'te boşandı. Depp'in, 14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis'le ilişkisi başlamıştır. 2012 yılında ayrıldıklarını açıklayan çiftin Lily-Rose Depp ve John Christopher Depp III adında iki çocuğu oldu. Depp, ikinci evliliğini 2015'te oyuncu Amber Heard'le yaptı. Çift, 2017'de boşandı.
JOHNNY DEPP'İN FİLMOGRAFİSİ
1984 Elm Sokağında Kâbus
1985 Private Resort
1986 Slow Burn
1986 Müfreze
1990 Cry-Baby
1990 Makas Eller
1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare
1993 Benny & Joon
1993 Gilbert'in Hayalleri
1993 Arizona Rüyası
1994 Ed Wood
1995 Don Juan DeMarco
1995 Ölü Adam
1995 Nick of Time
1996 Cannes Man
1997 Köstebek
1997 The Brave
1998 Vegas'ta Korku ve Nefret
1998 L.A. Without a Map
1999 Dokuzuncu Kapı
1999 Hayalet Süvari
1999 Astronotun Karısı
2000 Çikolata
2000 Before Night Falls
2000 The Man Who Cried
2001 Beyaz Şeytan
2001 From Hell
2003 Bir Zamanlar Meksika'da
2003 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
2004 Happily Ever After
2004 Gizli Pencere
2004 Düşler Ülkesi
2004 The Libertine
2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
2005 Ölü Gelin
2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
2007 Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi
2009 Halk Düşmanları
2009 Dr. Parnassus
2010 Alis Harikalar Diyarında
2010 Turist
2011 Rango
2011 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
2011 Tutku Günlükleri
2011 Jack ve Jill
2012 Liseli Polisler
2012 Karanlık Gölgeler
2013 Maskeli Süvari
2013 Lucky Them
2014 Sihirli Orman Kurt
2014 Tusk
2014 Evrim
2015 Üç Kağıtçı
2015 Kara Düzen
2016 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden Çılgın Şapkacı
2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir: Nerede Bulunurlar?
2016 Yoga Hosers
2016 Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie
2017 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı
2017 Doğu Ekspresinde Cinayet
2018 City Of Lies
2018 Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları
2018 London Fields
2018 The Professor
2018 Sherlock Gnomes
2019 Waiting For The Barbarians
2020 Minamata
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