Johnny Depp kimdir, kaç yaşında, nereli? Johnny Depp hangi filmlerde oynadı?

Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu konser için İstanbul'a geldi. Peki, Johnny Depp kimdir, kaç yaşında, nereli? Johnny Depp hangi filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 18:41
Johnny Depp kimdir, kaç yaşında, nereli? Johnny Depp hangi filmlerde oynadı?
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Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.Yarın Lifepark'ta hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi. Ünlü sanatçı Johnny Depp'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

JOHNNY DEPP KİMDİR?

Johnny Depp, 9 Haziran 1963'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yer alan ve Daviess ilçesinde yer alan Owensboro'da doğdu. 

Annesinin 12 yaşında hediye ettiği gitarla garage rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış, bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı. The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını almış grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'ta eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda 1984 yılında oynama şansı buldu. 

JOHNNY DEPP'İN KARİYERİ

Johnny Depp, On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.

1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde iş birliği yaptı.

Depp, Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3,1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7,6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.

Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG Ödülü'nü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

2020 yılında Depp, yeni film için bazı sahneler çekilmiş olmasına rağmen AT&T firmasının talimatıyla ve Warner Bros.un isteği üzerine Fantastik Canavarlar serisinde canlandırdığı Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.

JOHNNY DEPP'İN ÖZEL YAŞAMI

Johnny Depp, 1983'te Lori Anne Allison'la evlendi. Çift, 1985'te boşandı. Depp'in, 14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis'le ilişkisi başlamıştır. 2012 yılında ayrıldıklarını açıklayan çiftin Lily-Rose Depp ve John Christopher Depp III adında iki çocuğu oldu. Depp, ikinci evliliğini 2015'te oyuncu Amber Heard'le yaptı. Çift, 2017'de boşandı. 

JOHNNY DEPP'İN FİLMOGRAFİSİ

1984 Elm Sokağında Kâbus 

1985 Private Resort 

1986 Slow Burn 

1986 Müfreze 

1990 Cry-Baby 

1990 Makas Eller 

1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare 

1993 Benny & Joon 

1993 Gilbert'in Hayalleri 

1993 Arizona Rüyası 

1994 Ed Wood 

1995 Don Juan DeMarco 

1995 Ölü Adam 

1995 Nick of Time 

1996 Cannes Man 

1997 Köstebek 

1997 The Brave

1998 Vegas'ta Korku ve Nefret 

1998 L.A. Without a Map 

1999 Dokuzuncu Kapı 

1999 Hayalet Süvari

1999 Astronotun Karısı 

2000 Çikolata 

2000 Before Night Falls 

2000 The Man Who Cried 

2001 Beyaz Şeytan

2001 From Hell 

2003 Bir Zamanlar Meksika'da 

2003 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti 

2004 Happily Ever After 

2004 Gizli Pencere 

2004 Düşler Ülkesi 

2004 The Libertine 

2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası 

2005 Ölü Gelin 

2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 

2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu 

2007 Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi 

2009 Halk Düşmanları 

2009 Dr. Parnassus 

2010 Alis Harikalar Diyarında 

2010 Turist 

2011 Rango 

2011 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde 

2011 Tutku Günlükleri 

2011 Jack ve Jill 

2012 Liseli Polisler 

2012 Karanlık Gölgeler 

2013 Maskeli Süvari 

2013 Lucky Them 

2014 Sihirli Orman Kurt

2014 Tusk 

2014 Evrim 

2015 Üç Kağıtçı 

2015 Kara Düzen 

2016 Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden Çılgın Şapkacı

2016 Fantastik Canavarlar Nelerdir: Nerede Bulunurlar?

2016 Yoga Hosers 

2016 Donald Trump's The Art of the Deal: The Movie 

2017 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı 

2017 Doğu Ekspresinde Cinayet

2018 City Of Lies 

2018 Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları 

2018 London Fields 

2018 The Professor 

2018 Sherlock Gnomes 

2019 Waiting For The Barbarians 

2020 Minamata 


Johnny Depp oyuncu sanatçı

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