Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:22

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:22

Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Bu yılki ödülü Norveçli yazar Jon Olav Fosse kazandı. Peki, Jon Fosse kimdir, kaç yaşında, nereli? 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Jon Fosse'nin eserleri nelerdir?

JON FOSSE KİMDİR?

Jon Fosse 29 Eylül 1959'da Norveç'in Haugesund kentinde doğdu . Yedi yaşındayken geçirdiği ciddi bir kaza onu ölümün eşiğine getirdi; bu deneyim onun yetişkinlik dönemindeki yazılarını önemli ölçüde etkiledi. Bergen Üniversitesi'ne kaydoldu ve karşılaştırmalı edebiyat okudu. İlk romanı Raudt, svart ( Kırmızı, Siyah ), Norveç dilinin iki yazılı standardından biri olan Nynorsk dilinde yazılmış olarak 1983'te yayımlandı. İlk oyunu Og aldri skal vi skiljast ( Ve Asla Ayrılmayacağız)), 1994 yılında sahnelendi ve yayımlandı. Fosse'nin romanlar, kısa öyküler, şiirler, çocuk kitapları, denemeler ve oyunlar yazması vardır. Eserleri kırktan fazla dile çevrildi.

Fosse, 2003 yılında Fransa'nın Ordre ulusal du Mérite nişanına layık görüldü. Fosse ayrıca The Daily Telegraph'ın hazırladığı Yaşayan En İyi 100 Dahi listesinde 83. sırada yer aldı. Nisan 2022'de Damion Searls tarafından İngilizceye çevrilen A New Name: Septology VI-VII adlı romanı Uluslararası Booker Ödülü'ne aday gösterildi. Kitap, Kurgu dalında 2023 Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü'nün finalisti seçildi.

Fosse, 5 Ekim 2023'te 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

JON FOSSE KİTAPLARI

Morgon og kveld (Morning and Evening, 1990)

Melancholia I (1995) ve Melancholia II 1996)

Naustet (The Boat House, 1997)

Natt til morgon (Night to Morning, 2000)

Septologien (The Septology, 2002-2008)

Andvake (Wakefulness, 1991)

Olavs draumar (Olav's Dreams, 1995)

Kveldsvævd (Weariness, 2007)