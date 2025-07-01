Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı anlam ve önemi...

Denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye için denizcilik, yalnızca ulaşım ya da ticaret aracı değil, aynı zamanda bağımsızlığın da temel simgelerinden biridir. Bu bağlamda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türk milletinin denizlerdeki egemenliğini ilan ettiği tarihi temsil eder. Her yıl kutlanan bu özel günün kökeni, 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’na dayanır.

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj, bir ülkenin kendi limanları arasında yük, yolcu ve ticaret taşımacılığı yapma hakkının sadece o ülkeye ait olması anlamına gelir. Başka bir deyişle, Türkiye’nin kendi kara suları içindeki ticari faaliyetlerinde yabancı gemilerin faaliyet göstermesi yasaklanmıştır.

KABOTAJ KANUNU NE ZAMAN ÇIKTI?

Kabotaj Kanunu, 19 Nisan 1926’da kabul edildi ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren Türkiye, deniz ticaretinde kendi vatandaşlarına öncelik vererek denizlerde ekonomik bağımsızlığını sağlamlaştırdı.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Kabotaj Bayramı, Türkiye’nin denizcilikte tam bağımsızlığını kazandığı günü simgeler. Bu özel gün:

Deniz taşımacılığı ve ticaretinin millileştirilmesini,

Türk denizciliğinin gelişmesini,

Denizcilik sektörünün canlanmasını amaçlar.

Ayrıca bu bayram, deniz kültürünün yaşatılması ve genç nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşır.