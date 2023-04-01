Kabuklarını çöpe atmaktan vazgeçmelisiniz. Bakın ne işe yarıyor

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 23:33

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 23:33

Posta'da yer alan bir içerikte; Kestane kabuklarının pek bilinmeyen faydaları sıralandı. Bakın çöp diye attığımız kestane kabukları aslında ne işe yarıyor.

KESTANE KABUĞU SUYU

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kestanenin kabuğunun da insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kestane kabuğunu haşlayıp, suyunu içerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kestane kabuğunun suda kaynatılarak hazırlanan suyun etkili derecede ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

KESTANE KABUĞU PÜRESİ

Kestane kabuğunun her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içermektedir.

Kestane kabuğu püre haline getirilip, bal ile karıştırılırsa iştahsız çocukların, iştahını açtığı bilinmektedir.





KESTANE KABUĞU İLE SAÇ BAKIMI

Bir avuç kestane kabuğunu suda kaynatın, Suyunu süzüp, soğumasını bekledikten sonra saçlarınızı yıkayınız. Bir saat bekledikten sonra saçlarınızı temiz su ile durulamalısınız. Saçlarınız hem daha canlı ve parlak olacaktır.

KESTANE PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKEN 7 PÜF NOKTA

Öte yandan kestane pişirirken 7 püf noktayı mutlaka bilmek gerekiyor. Kestaneyi ziyan etmemek için mutlaka böyle pişirmelisiniz.

1. Yönteminizi Belirleyin

Kestaneyi birçok şekilde pişirebileceğinizi unutmayın. Hangisinin daha lezzetli olduğu ise tamamen sizin damak zevkinize bağlıdır. Pişireceğiniz yönteme göre uygulamanız gereken püf noktaları da değişebilmektedir. Tava, haşlama, fırın, köz… Yemek istediğiniz kestaneyi hangi yöntemle pişirmek istediğinize karar verin ve püf noktaları buna göre araştırın.

2. Çizik Atmayı Unutmayın

Kestanelerin iyi pişmesi ve daha kolay soyulabilmesi için kestanelere çizik atmanız gerekir. Tavada, fırında, közde her nerede pişirecek olursanız olun kestane üzerine “+” şeklinde bir çizik atın. Dikkat etmeniz gereken nokta olarak çiziğin çok derine inmemesi gerektiğini unutmayın.

3. Suda Bekletin

Kestanelerin üzerini kestikten sonra eğer ki haşlayarak pişirmeyi düşünmüyorsanız su dolu bir kap içerisine atın ve çizik kestaneleri yaklaşık 2 saat kadar su içinde bekletin. Bu yöntem, kestanelerin daha yumuşak bir şekilde pişmesine yardım edecek, daha keyifle tüketmenizi sağlayacaktır.

4. Kurulayın

Kestaneleri hangi yöntemle pişireceğinizi belirleyin. Tavada ya da közde pişirecekseniz kestaneleri suda beklettikten sonra bir bez yardımı ile kurulayın.

5. Sadece Silin

Kestaneleri haşlayarak pişirmeyi düşünüyorsanız suda bekletmekten kaçının. Haşlanacak kestanelerin suda beklediğinde içine su kaçacak, bu durum da piştikten sonra kabuk soyma işlemini zorlaştıracaktır.

6. Fırın Poşetinden Yararlanın

Kestaneleri yumuşacık ve şişkin bir şekilde pişirmek istiyorsanız kestaneleri fırın poşetinin içine koyup pişirmeyi deneyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde pratik bir şekilde yumuşacık ve kolayca soyulan kestanelere kavuşabilirsiniz.

7. Havluya Sarın

Kestanelerin içinin yumuşacık ve lezzetli olması kadar içine kolay soyarak ulaşmak da oldukça önemlidir. Bunun için kolay soyma yöntemlerinden yararlanmayı unutmayın. O yöntemlerden biri de havluya sarmak. Pişen kestaneleri havlu içerisine alın ve buharlaşma sayesinde kabuklarının yumuşayıp daha kolay soyulmasına yardımcı olun.