Kadir İnanır yoğun bakımda: Hastaneden açıklama geldi

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Kadir İnanır dün akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılmış, yapılan tetkikler sonucunda İnanır'a zatürre teşhisi koyulduğu belirtilmişti.

İnanır'ın doktoru bugün kamuoyuna yaptığı açıklamada İnanır'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

ZATÜRREYE BAĞLI SOLUNUM SIKINTISI

Sabah'ın aktardığına göre; İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Hüsnü Görgen yaptığı açıklamada İnanır için “Pnömoniye (zatürre) bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor” açıklamasında bulundu.

Tedaviye bir süre daha yoğun bakımda devam edileceğini belirten Görgen şunları söyledi: