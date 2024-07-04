Kağızman’da sarı altın hasadı başladı: Tüm Türkiye'ye yetecek kadar ürün var...
Kağızman’ın meşhur kayısısında hasat dönemi başladı.
Bu yıl yağmurların bolluğu yüzleri güldürürken, kayısı verimi oldukça fazla. Yurtdışına kadar birçok yere gönderilen Kağızman kayısısının diğer kayısılara göre en büyük farkı, aroması ve sofralık olması.
Üreticiler “Kağızman’da kayısı çiçekleri açtığında böyle giderse bütün Türkiye’ye yetecek kayısımız var demiştik. Çok şükür öyle de oldu kayısımız bol ve fiyatı oldukça makul” diye konuştular.
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