Kanıtlanmamış bitkisel ürün kullanımı böbrek ve karaciğer yetmezliğini tetikleyebilir

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kanıtlanmamış bitkisel ürünlerin kullanımına dikkat çekerek ciddi sağlık risklerine yol açabileceği konusunda uyardı. Doğan, “Özellikle karaciğerde toksisiteye neden olarak akut karaciğer yetmezliğini tetiklemektedir. Bunun dışında böbrek fonksiyonlarında bozulmaya, akut böbrek yetmezliğinin gelişmesine neden olabilmektedir” dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını hatırlatan Doğan, bu enfeksiyonların yüzde 90’ından fazlasının virüs kaynaklı olduğunu belirtti. Buna rağmen hastaların antibiyotik kullanımı konusunda ısrarcı olabildiğini söyleyen uzman, antibiyotiklerin tedaviye katkısı olmayan durumlarda kullanılmasının ciddi yan etkilere sebep olabildiğini ifade etti. Alerjik reaksiyonlar, bağırsak florasının bozulması sonucu ishal ve mide şikayetleri ile ağız ve genital bölgede mantar oluşumunun en sık görülen sorunlar arasında yer aldığı kaydedildi. Ayrıca, kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girerek tedaviyi etkisiz hale getirebildiği de aktarıldı.

Bitkisel ürünlere yönelik bilinçsiz kullanımın da en az antibiyotikler kadar riskli olduğunu belirten uzmanlar, karışık ve kontrolsüz üretilen bitkisel takviyelerin karaciğer ve böbreklerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabildiğini ifade etti. Hastaların şikayetleri arttığında ya da yan etki oluştuğunda en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerektiği vurgulanırken, uygunsuz ilaç ve bitkisel ürün kullanımının derhal bırakılması ve hekim kontrolünde tedaviye yönelinmesi gerektiği belirtildi.