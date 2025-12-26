Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla rektum kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Düzenli spor yapan, dengeli beslenen Vahapoğlu’nun bu haberini duyanlar büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Vahapoğlu, teşhis sürecini paylaşırken 'Sağlıklı yaşamama rağmen benim başıma geldi; kontrollerinizi aksatmayın' diyerek farkındalık yaratmıştı.

Ünlü sunucu o paylaşımında, süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama telefonlar susmayınca kendi yazmak istedim. Okullar açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide rektum kanseri olduğumu öğrendim. İlk şoktan sonra tedaviye başladık; üç kemoterapi bitti. Şükrediyorum, güçlüyüm… Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım, kökten temizleneceğine inanıyorum.'

Rektum kanserine yönelik ameliyatın 23 Aralık’ta yapılacağını duyuran Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak ameliyatın ertelendiğini açıkladı.

Ünlü sunucu son paylaşımında şunları söyledi:

"Cuma günü robotik cerrahi operasyonla tümör alınacaktı. Fakat üşütmüşüm; boğaz enfeksiyonu var. KBB ve anestezi ekibi ile görüştük, kan tahlili yapıldı. Antibiyotiğe başladım. Bu nedenle ameliyat risk taşımaması için bir hafta ertelendi."