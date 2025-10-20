Kapadokya’nın en büyük kaya oyma manastırı... Selime Katedrali’nde sonbahar yoğunluğu

Kapadokya bölgesinin başlangıcı sayılan Selime Katedrali, sonbaharın gelişiyle itibarıyla turizmin gözdesi oldu. Selime Katedrali, İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, havaların soğumasıyla birlikte sahil bölgelerindeki turist yoğunluğunun iç alanlara kaymaya başladığını belirterek, sonbahar döneminde 40 ila 50 bin civarında turisti ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Oğuz, şöyle konuştu:

“Bölgemizdeki en önemli destinasyonların başında Ihlara Vadisi geliyor. Ihlara Vadisi’nin devamında ise Selime Katedrali geliyor. Bölgemizde en fazla ziyaret ve yoğunluğun olduğu yerimizdir. 2024 yılında 175 bin yerli ve yabancı misafiri ağırladık. Katedral ile çevresinde muhteşem güzellikleriyle en çok ziyaret eden alanların başında geliyor. Hemen önünde Selime Hatun türbesiyle, karşısında Yaprak Hisar Kalesi, Türkiye’nin en büyük kaya oyma manastırı olan Selime, 8’inci yüzyıllarda yapıldığı tahmin ediliyor.”