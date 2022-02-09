'Karantinadaki Erdoğan' taklidi yaptı, sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapan üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya sosyal medyada gündem oldu.
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2022 günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs belirtileri üzerine test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.
6 MİLYON KEZ İZLENDİ
Bir süredir TikTok'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken üniversite öğrencisi Muhammed Nur Nahya, bu kez Erdoğan'ın karantina günlerine dair parodiler hazırladı. Bir günde 6 milyondan fazla izlenen video sosyal medyada gündem oldu.
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