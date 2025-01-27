Karla Sofia Gascon, Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen ilk trans birey oldu

Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:19

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:19

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar geçtiğimiz gün açıklandı.

Bu yıl "Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken, "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı.

97. Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025 tarihinde sahiplerini bulacak.

"Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.

Gascon, bu kategoride aday gösterilen ilk trans birey olarak tarihe geçti.

Gascon, Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk trans birey olarak da dikkat çekmişti.

Jacques Audiard’ın yönettiği Emilia Perez filminde, Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascon ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşmıştı.