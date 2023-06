Kendall Jenner kimdir, kaç yaşında, nereli? Kendall Jenner'ın mesleği ne? Kendall Jenner hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 28.06.2023 - 19:32

Güncelleme: 28.06.2023 - 19:32

Kendall Jenner, Keeping Up with the Kardashians adı ile yayımlanan şov ile adından sıkça söz ettirdi ve Kendall Jenner hakkında aramalar hız kazandı. Kendall Jenner'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Kendall Jenner kimdir, kaç yaşında, nereli? Kendall Jenner hangi dizi ve filmlerde oynadı?

KENDALL JENNER KİMDİR?

Kendall Nicole Jenner; 1995 Los Angeles doğumlu Amerikalı model. Yayımlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Ayrıca Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir. Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kylie Jenner adında öz kız kardeşi ve anne tarafından Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır.

Magazin bültenlerinde sık sık yer verilen ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir. Kim Kardashian’ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall, üvey ablası ile birlikte “Keeping Up with the Kardashians” adındaki televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ismini duyurmuştur. Kendall'ın çocukluğu Calabasas, Los Angeles'de geçti. Burada Sierra Canyon Okulu'nda eğitim aldı ve 2014 yılında mezun oldu.

Kendall Jenner; 13 yaşında moda dünyasına katıldı. İlk olarak kız kardeşi Kylie ile Paper Magazine dergisinin 'Güzel İnsanlar' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında Wilhelmina Models modellik ajansı ile anlaşarak modellik kariyerine başladı. OK!, Teen Vogue, Seventeen dergileri için çekim yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kylie ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçildi. 2011 yılında Kendall, Miss Vogue kapağını süsleyen ikinci model oldu. 2012 yılında ise Teen Vogue dergisine kapak oldu. Kendall ve kız kardeşi Kylie, moda tasarımı dünyasına atıldı, Kendall & Kylie adında bir giyim markası yarattılar. Ardından, Steve Madden — Madden Girl markası için aksesuar ve ayakkabı tasarladılar. 2014 yılının baharında Kendall, New York Moda Haftası'nda Marc Jacobs, Donna Karan, Diane von Fürstenberg, Tommy Hilfiger, Paris'de; Sonia Rykiel, Balmain, Givenchy, Chanel, Milano'da; Fendi, Ports 1961, Bottega Veneta, Pucci, Dolce & Gabbana markalarının defilelerinde yer aldı. The Society Manangement, Elite Paris ? Elite London gibi ajanslarla çalışan Kendall, W Magazine, V Magazine, Vogue Paris ve Interview Magazine dergilerinde fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

KENDALL JENNER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Keeping Up with the Kardashians

The Kardashians

LOVE Advent

Kourtney and Kim Take New York

Life of Kylie

Kourtney and Khloe Take The Hamptons

The Kacey Musgraves Christmas Show

Million Dollar Closets

KENDALL JENNER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ocean's 8

The First Monday in May

The 1989 World Tour Live

Travis Scott: Look Mom I Can Fly

Fyre Fraud

Generation Wealth

Illegal Civilization 3

Maddman: The Steve Madden Story

Untold: Caitlyn Jenner