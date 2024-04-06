Kilis'in bereketli topraklarında ekim başladı: 1 dekarda 15 ton rekolte bekleniyor

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:22

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:22

Kilis'te yaklaşık 9 bin dekar alanda üretimi yapılan sofralık ve salçalık domates fidelerinin dikimi başladı. 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden etkilenen 11 il içinde olan Kilisli çiftçiler, 11 ayın sultanı Ramazan ayında umutlarını toprakla buluşturdu. Çiftçilerin 1 dekarında, yılda 10 ile 15 ton domates üretiminin yapıldığı Kilis'in bereketli topraklarında Ramazan ayında da hummalı çalışmaları devam ediyor. Sahurdan sonra tarlaların yolunu tutan çiftçiler, traktörlerle özel olarak hazırlanan arazilerde domates fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Güven Özdemir yaptığı açıklamada, Kilis Polateli'nde en önemli geçim kaynağı olan domates fidesinin toprakla buluştuğunu vurgulayarak, ‘‘Ramazan ayının son haftasında çiftçiler zorlu mesaiye başlayarak umutlarını toprakla buluşturdu. Yaklaşık 5 aylık mesai domatesin tarladan soframıza yolculuğu ve mesaisi başladı. Bu tarlada çalışan çiftçilerin hemen hemen hepsi ülkenin ekonomisine katkı sunmak için artan sıcaklıkların altında oruçlarını tutarak akşama kadar çalışıyor. Türkiye’nin en küçük ilçesi olan Polateli’nde domates fideleri toprakla buluştu’’ dedi.

12 yaşından itibaren çiftçi olduğunu söyleyen Ayşe Çağlı, ‘‘Ben, çiftçilik yaparak ülke ekonomisine severek katkıda bulunuyorum. Eşimle beraber el ele verip çalışarak işimizin ustası olduk. Biz şuan 5 kişilik bir aileyiz ve tarım işçileri ile birlikte bu işi severek üstleniyoruz. Ramazan ayında olduğumuz için havaların da ısınmasıyla birlikte güneş altında çalışmak zor oluyor’’ diye konuştu.

Dedesinin çocuklarına ve torunlarına bıraktığı tarlada hiç yorulmadan çalıştıklarını söyleyen İbrahim Halil Çağlı ise, ‘‘Ramazan ayının son haftalarında en küçük ilçemizde domates ekimine başladık. İnşallah yılımızın hayırlı ve bereketli geçmesini dilerim. Rahmetli dedemin bize bıraktığı bu mesleği onun izinden giderek çiftçiliğimize devam edeceğiz. Bizden sonra gelecek olan çocuklarımıza milli servet olarak bırakmaya çalışacağız’’ dedi.