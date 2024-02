Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:33

Güncelleme: 05.02.2024 - 20:33

Grammy Ödülleri'nde üç ödül kazanan Killer Mike'ın törenin ardından tutuklandığı yönünde paylaşılan videolar dikkat çekti. Ünlü rapçinin kim olduğu ve neden tutuklandığı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Killer Mike kim, kaç yaşında, nereli? Killer Mike neden tutuklandı?



KILLER MIKE KİM?

Michael Render 20 Nisan 1975'de doğdu. Sahne adıyla Killer Mike, Amerikalı hip hop sanatçısı ve oyuncu. 2000 yılında OutKast'in Stankonia albümündeki "Snappin' and Trappin'" adlı şarkıyla çıkış yaptı. Sonraki yıl yine OutKast'in Grammy ödüllü "The Whole World" şarkısında yer aldı. 2003'te Monster adını taşıyan ilk solo albümünü yayınlayan sanatçı, 2008'de T.I.'ın Grand Hustle Records plak şirketine katıldı. 2012'de El-P prodüktörlüğünde hazırladığı R.A.P. Music albümü büyük beğeni topladı. Sonraki yıl El-P ile Run the Jewels grubunu kurdu.[4] İkilinin ilk albümü Fool's Gold Records etiketiyle piyasaya çıktı.

KILLER MIKE NEDEN TUTUKLANDI?

Killer Mike'a, Los Angeles'taki Crypto.com Arena'nın girişinde polislerin eşlik ettiği görüldü.

Hollywood Reporter, bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Killer Mike'ın "Grammy Ödülleri ile ilgisi olmayan bir suç" nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Rapçinin avukatı, Pazar akşamı Variety gazetesine verdiği ropörtajında, Killer Mike'ın serbest bırakıldığını doğruladı.