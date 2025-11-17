'Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru açıldı: Yarışmacı çekildi... İşte o soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Aliye Göksel Çetin, ilk baraj sorularını hızla geçerek sergilediği başarılı performansla programa damga vurdu. Üniversitede tıp eğitimi alan 3. sınıf öğrencisi yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruyla karşılaştığında stüdyoda heyecan doruğa çıktı.

Yarışmacıya yöneltilen soru şu şekildeydi:

“Hangisi 'Takotsubo kardiyomiyopatisi'nin halk arasında bilinen adıdır?”

Bir süre düşünen Çetin’in vereceği yanıt merakla beklenirken, yarışmacı herkesi şaşırtan bir kararla yarışmadan çekilmeyi tercih etti. Eğer devam etseydi, doğru cevabı vermesi hâlinde 1 milyon TL’lik final sorusunu açtırmaya hak kazanacaktı.





Sorunun doğru cevabı ise Kırık Kalp Sendromu olacaktı.