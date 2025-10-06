Kış lastiği zorunluluğu tarihleri değişti: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri, zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı oldu. Peki, Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, her yıl 1 Aralık – 1 Nisan arasında yapılıyor ve 4 ay sürüyordu. Yeni düzenleme ile bu zorunluluk süresi 5 aya çıkarıldı.

Buna göre; Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Böylece geçtiğimiz yıllara göre uygulama süresi bir ay uzatılmış olacak.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tebliğ ile ilgili bilgi verdi.

Uraloğlu, şunları ifade etti: “1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği zorunluluğunu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.

KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu yalnızca ticari araçları kapsıyor. Minibüs, otobüs, tır, kamyon, panelvan (ticari kullanımda olanlar) ve taksiler bu kapsamda yer alıyor. Hususi otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak uzmanlara göre, özel araçlarda da kış lastiği kullanmak, hem fren mesafesini kısaltıyor hem de karlı veya buzlu yollarda kayma riskini en aza indiriyor. Dolayısıyla kişisel araç sahiplerinin de, mevsim koşullarına uygun lastiklerle trafikte yer alması hayati bir önem taşıyor.