Kitap yazıp gelirini deprem bölgesine bağışladılar

Yayınlanma: 23.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 04:00

İzmir Buca’da bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, kendi yazdıkları hikâyelerin derlendiği bir kitap yayımladı. “Hikâyemiz Hep Burada” isimli kitabı satışa sunan çocuklar, elde edilen geliri deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderdi. İlkokul öğrencileri ayrıca, evlerindeki ikinci el eşyaları da satarak geliri LÖSEV’e bağışladı.

DESTEK OLDULAR

Miniklerin sınıf öğretmeni Özlem Gülersoy, “Ben onlara rehber oldum. Uzun süren ve sorumluluk gerektiren bir çalışma gerçekleştirdik. Daha sonra bu hikâyeleri kitap haline dönüştürmek istedik ve bir yayınevi ile anlaştık. Kitapta yer alan resimleri de çocuklarımız çizdi. Resimler karekod sayesinde hareketlendirildi. Görme engelli çocukların kitabı dinlemesi için de minik yazarlarımız seslendirme yaptı ve bu da karekod uygulamasına eklendi. Çocuklarımız, deprem bölgesindeki arkadaşları için bir kampanya başlatmak istediklerini söyleyince kitabın gelirini deprem bölgesine göndermeye karar verdik. Çocuklar ayrıca evlerindeki ikinci el eşyaların da satışını yaptı. Yaklaşık 2 bin TL para toplayarak hem deprem bölgesine hem de LÖSEV’e bağışta bulunduk. Şu anda kitap satışlarımız devam ediyor. Satışlar devam ettikçe bu bağışları deprem bölgesindeki çocuklara aktarmayı sürdüreceğiz” dedi.

