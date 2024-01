Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç dünya devleriyle Miami'de

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:45

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:46

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç bugün aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç’la Amerika’ya uçtu.

Başarılı oyuncu bugün öğlen eşiyle Amerika’ya uçtu. Türk dizilerinin Latin ülkelerine satışının 10. Yılı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda düzenlenen gecenin ardından Kılıç bir de özel etkinlikte konuşmacı olacak.

Hilton Miami Dowmtown’da düzenlenecek etkinlikte Barış Kılıç konuşmacılar arasında yer alacak ve dünyada büyük ilgi gören Türk dizileriyle ilgili İngilizce konuşma yapacak. Organizasyonda Samsung TV Plus’tam Aline Jabbour, Google TV’den Felipe Rey, Sony Müzik Latin Iberia’dam Fernando Cabral ve Sergi Reitg, The Walt Disney Company Latin Amerika’dan Agustina Maria Dompe, The Mediapro Studio’dan Amparo Castellano, Warner Media Kids and Family’den Adina Pitt, BTF Media’dan Ricardo Coeto ve Amazon Kids Plus’tab Josh Mandel yer alacak.