Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya kim, kaç yaşında, nereli? Hasan Can Kaya neden ameliyat oldu?

Yayınlanma: 20.04.2024 - 19:52

Güncelleme: 20.04.2024 - 19:52

Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu yurttaşlar atarfından merak ediliyor. Komedyen Hasan Can Kaya'nın hastalığının ne olduğu ve son sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Hasan Can Kaya kim, kaç yaşında. nereli? Hasan Can Kaya neden ameliyat oldu? İşte ayrıntılar...

HASAN CAN KAYA KİM?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul'da doğdu. Kariyerine 1 Erkek 1 Kadın dizisinde senaristlik yaparak başlamıştır. Daha sonra senarist grubundaki arkadaşlarının teşvikiyle stand-up yapmaya karar verdi ve düzenli olarak stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı. Ancak YouTube'a yüklenen bölümlerin kaldırılmasının ardından programın takipçi sayısında düşüş meydana geldi.

HASAN CAN KAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar

Çok Aşk - Sinema filmi

Konuşanlar - Talk-show

Hasan Can Kaya - Stand Up Party

Bir Yeraltı Sit-Com'u

HASAN CAN KAYA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düşerek omzunda kırıklar oluşmasına yol açtı.

Bunun üzerine Hasan Can Kaya beş saat süren acil bir ameliyata alındı. Komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.