Köpükten taşan Türk kahvesi yapmanın sırları.. 20 yıllık deneyimle..

Yayınlanma: 04.05.2023 - 23:59

Güncelleme: 04.05.2023 - 23:59

20 yıllık usta aşçıya göre Türk kahvesi pişirmek aslında zor değil. Pişirdiğiniz kahvenin bol köpüklü olması için işte dikkat etmeniz gerekenler.

Malzemeler:

- 1 fincan kahve

- 1 fincan su

- Şeker (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Kahve makinenizi veya cezvenizi hazırlayın. Eğer cezve kullanacaksanız, kahveyi toz halinde öğütün.

2. Su ve kahveyi kahve makinesine veya cezveye ekleyin.

3. Kahveyi pişirirken, köpürmesi için biraz şeker ekleyebilirsiniz.

4. Kahve makinesinde yapıyorsanız, köpük üreten bir ayar seçin. Eğer cezvede yapıyorsanız, kahveyi kaynatırken sürekli karıştırın.

5. Kahve piştikten sonra, fincana dökün ve üzerindeki köpüğü kaşık yardımıyla alın.

6. Bol köpüklü kahveniz hazır!

BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR

Kahvenin taze olmasına dikkat etmelisiniz. Yemek.com'da yer alan bilgiye göre; Türk kahvesin taze olup olmadığını anlamanın bir yolu da bir tutam kahveyi elinize alıp kahve zerreciklerinin birbirine yapışıp yapışmadığını kontrol etmek. Eğer birbirine yapışmıyor ve dağılıyorsa o kahve taze demektir, aksi takdirde ise elinizde tuttuğunuz kahvenin bayatlamış olduğunu anlayabilirsiniz.

Diğer püf noktalar: