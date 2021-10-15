"Koronavirüs hastaları denek olarak kullanıldı"

15 Ekim 2021 Cuma, 10:05

Pandeminin başlangıcından itibaren birçok tartışmaya sahne olan Brezilya, yeni bir sağlık skandalı ile karşı karşıya. Özel bir sağlık merkezinin, koronavirüs hastalarına 'Covid paketi' adı altında, ailelerinin rızasını almadan "henüz resmi olarak onaylanmamış ilaçlar uyguladığı" ve hastaları denek olarak kullandığı iddia edildi.

'COVİD PAKETİ' SKANDALI

Katia Castilho, koronavirüs semptomları gösteren annesi için 'Prevent Senior' adlı özel sağlık kuruluşuna başvuruda bulunduklarını ve şirketin, 'Covid paketi' adı altında evlerine hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan ilaçlar yolladıklarını belirtti.

Annesinin durumunun giderek kötüleşmesi üzerine bu defa da onu şirketin sahibi olduğu hastaneye götürdüklerini söyleyen Castilho, hastanenin annesini muayene bile etmeden eve geri gönderdiğini belirtti.

Annesinin, evdeki oksijen tüpü ile bile zor nefes aldığını, bu sebeple yeniden aynı özel hastaneye başvurduklarını belirten Castilho, ikinci denemede annesinin hastanede tedavi edilmesine onay verildiğini söyledi.

ORGANLARI İFLAS EDEREK ÖLDÜ

Buna rağmen hastanedeki tedaviden de memnun olmayan aile, annesinin oksijen maskesini bile kendilerinin değiştirdiğini belirtti.

Daha önce uyarmalarına rağmen karaciğer kanserini yenen annelerine, karaciğere zararlı bir ilaç verildiğini ve annelerinin bir 'deney faresi' olarak kullanıldığını belirten aile, başka bir doktordan görüş almadıkları için oldukça pişman olduklarını söyledi.

Hastanede geçen 10 günün sonunda organları iflas eden ve yoğun bakımda bulunan anne Irene Castilho'nun, hastanede bulaşan sıradan bir bakteri sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine şirket aleyhinde ülke çapında pek çok suçlama yöneltildi.

DEVLET BAŞKANINA BASKI YAPTILAR

Şirket, bilimsel olarak kanıtlanmayan ilaçların tedavilerde kullanıldığı iddiasını reddederken polis, federal savcılar ve Sao Paulo eyalet meclisi, şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Koronavirüsü reddeden Brezilya Devlet Başkanı'na, bilimsel dayanağı olmayan ilaçları onaylaması yönünde baskı kurduğu da iddia edilen şirket hakkında mahkeme tarafından verilecek karar merakla bekleniyor.