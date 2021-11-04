La Casa De Papel’den yeni fragman

04 Kasım 2021 Perşembe, 10:53

İspanya yapımı Netflix’in dünya çapında fenomen olan dizisi La Casa De Papel’in beşinci sezon ikinci kısmından yeni bir fragman paylaşıldı.

Aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan bölümler, meşhur soygunun da sonunu getirecek.

Dizinin 5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlandı. Dizinin ilk 5 bölümüyle eksilen oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.

Beş bölümden oluşan son kısım ise 3 Aralık 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.







