La Casa De Papel’den yeni fragman
Netflix'in son yıllardaki en popüler yapımlarından biri olan La Casa de Papel'in 5. sezonunun 2. kısım fragmanı yayınlandı.
İspanya yapımı Netflix’in dünya çapında fenomen olan dizisi La Casa De Papel’in beşinci sezon ikinci kısmından yeni bir fragman paylaşıldı.
Aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan bölümler, meşhur soygunun da sonunu getirecek.
Dizinin 5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlandı. Dizinin ilk 5 bölümüyle eksilen oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor.
Beş bölümden oluşan son kısım ise 3 Aralık 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.
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