Lamaların antikorları şizofreniye çare olabilir!

Şizofreni, bireylerin gerçekliği algılama biçimini ciddi biçimde bozan ve dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir akıl sağlığı hastalığı. Ancak Fransız bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir yöntem, tedaviye dair umut verici bir adım olabilir. Araştırmacılar, lamalardan elde edilen antikorlardan geliştirilen küçük moleküllerle beynin kimyasal dengesine etki ederek şizofreni semptomlarını azaltmayı başardı.

NANOKORLAR BEYİN BARİYERİNİ AŞIYOR

Fransa’daki Fonksiyonel Genomik Enstitüsü’nde yürütülen araştırmada, bağışıklık sisteminin ürettiği proteinlerin küçük bir parçası olan “nanokor”lar kullanıldı. Bu nanokorlar, sinir iletimini düzenleyen bir nörotransmitteri hedef alarak kan-beyin bariyerini geçebildi. Beyne doğrudan ulaşan molekül, şizofreniye bağlı bilişsel bozuklukların düzeldiği fare deneylerinde umut vadetti.

TEK ENJEKSİYONLA KALICI ETKİ

Çalışmanın dikkat çeken yönlerinden biri, tek bir enjeksiyonun ardından elde edilen etkilerin bir hafta boyunca devam etmesi oldu. Araştırmanın ortak yazarı Jean-Philippe Pin, “İnsanlarda henüz bilmiyoruz ama farelerde şizofreninin çoğu eksikliğini tedavi etmeye yetiyor,” dedi.

Araştırmacılar, bu bulgular ışığında insanlar üzerinde klinik çalışmalara geçmeye hazırlanıyor. Pin, mevcut ilaçların yalnızca semptomları hafiflettiğini, ancak bilişsel eksikliklere yeterince çözüm sunamadığını belirtirken; geliştirilen nanokorların bu boşluğu doldurabileceğini ifade etti.

LAMALARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BİLİME HİZMET EDİYOR

Lamalar, alpakalar ve develer; kendilerine özgü bağışıklık sistemleri sayesinde daha önce COVID-19 gibi virüslere karşı geliştirilen tedavilerde de kullanılmıştı. Bu çalışmada da lamalardan elde edilen antikorlar kullanılırken, hiçbir hayvana zarar verilmediği vurgulandı.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR AÇILABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şizofreni genetik ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karmaşık bir hastalık ve genellikle 16 ila 30 yaş arasında teşhis ediliyor. Tam bir tedavisi bulunmasa da ilaçlar, terapi ve destekleyici yaklaşımlarla kontrol altında tutulabiliyor.

Araştırmacılar, nanokor teknolojisinin yalnızca şizofreni değil, aynı zamanda diğer nörolojik hastalıklar için de yeni tedavi yollarının önünü açabileceğini düşünüyor. Bilim dünyası, lamaların bağışıklık sisteminden elde edilen bu çığır açıcı katkı sayesinde, beyin hastalıklarının tedavisinde yeni bir dönemin eşiğinde olabilir.



KAYNAK: INDEPENDENT