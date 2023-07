Lawrence Turman kimdir, nereli? Lawrence Turman neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 19:34

Güncelleme: 03.07.2023 - 19:34

Hollywood sinemasında önemli filmlere imza atan ABD'li yapımcı Lawrence Truman, 96 yaşında hayatını kaybetti. Lawrence Turman'ın yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



LAWRENCE TURMAN KİMDİR?



Lawrence Turman, 28 Kasım 1926'da, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde doğdu.



Turman, Mezun (1967) için Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca Pretty Poison (1968), The Great White Hope (1970), The Thing (1982), Mass Appeal (1984), Short Circuit (1986), The River Wild (1994) ve American gibi filmlerin yapımcılığını üstlendi.

Turman ayrıca Genç Bir Borsacının Evliliği (1971) ve İkinci Düşünceler (1983) isimli iki filmin yönetmenliğini üstlendi.

Turman, Yapımcılar Birliği Onur Listesi'nin bir üyesiydi ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yapımcılar Şubesi'nin yönetim kurulundaydı.

Turman, 2005 yılında Three Rivers Press ile 'Yapımcı Olmak İstiyorsunuz' kitabını yayımladı.

Turman, 2014 yılında On Cinema web dizisinin dördüncü sezonunda konuk eleştirmen olarak yer aldı. 2015'te ESPN'nin '30 for 30' belgeselinde, Truva Savaşı'nda kendisi olarak yer aldı.

ÖZEL YAŞAMI

Lawrence Turman, bir çocuk babasıydı.



LAWRENCE TURMAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?



Ailesinden yapılan yazılı açıklamada, Truman'ın bir süredir tedavi gördüğü Woodland Hills'teki hastanede 1 Temmuz'da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

LAWRENCE TURMAN'IN FİLMOGRAFİSİ



The Young Doctors (1961)

I Could Go On Singing (1963)

Stolen Hours (1963)

The Best Man (1964)

The Flim-Flam Man (1967)

The Graduate (1967)

Pretty Poison (1968)

The Flim-Flam Man (1969) (TV)

The Great White Hope (1970)

The Marriage of a Young Stockbroker (1971)

She Lives! (1973) (TV)

Get Christie Love! (1973) (TV)

The Morning After (1974) (TV)

Unwed Father (1974) (TV)

The Nickel Ride (1974)

The Drowning Pool (1975)

Heroes (1977)

First Love (1977)

Walk Proud (1979)

Caveman (1981)

Between Two Brothers (1982) (TV)

The Gift of Life (1982) (TV)

The Thing (1982)[4]

Second Thoughts (1983)

Mass Appeal (1984)

The Mean Season (1985)

News at Eleven (1986) (TV)

Short Circuit (1986)

Running Scared (1986)

Short Circuit 2 (1988)

Full Moon in Blue Water (1988)

Gleaming the Cube (1989)

The Getaway (1994)

The River Wild (1994)

Pretty Poison (1996) (TV)

Booty Call (1997)

The Long Way Home (1997) (TV)

American History X (1998)

Miracle on the Mountain: The Kincaid Family Story (2000) (TV)

Kingdom Come (2001)

What's the Worst That Could Happen? (2001)

The Thing (2011)