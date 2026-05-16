Lezzeti dağ melteminde saklı: Tarlada 80 TL

Türkiye'nin en bereketli topraklarından Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerde hasatlar başladı. Hassa ilçesinde deprem sonrası ürün çeşitliliği arttırmak isteyen çiftçiler tarafından 80 dönüm alana ekimi yapılan çilekte de hasat başladı. Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, çiftçilerle bir araya gelerek çilek hasadı yaptı. Hasadında bereket yaşanan çilek, tarlada 80 TL ile 110 TL arasında kalitesine göre alıcı buluyor. Aromasıyla damaklarda tat bırakan çilek; Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Çileğin aromasının lezzetli olduğunu ifade eden Gökçe Zeynep Durgun, "Çileğin tadı çok güzel, lokum tadında. Taze taze yiyorum, aroması çok güzel" dedi.

80 dönümlük arazide çilek üretimi yaptıklarını ifade eden Battal Durgun, "Hassa bölgesinde dağ meltemi dediğimiz olaydan dolayı çok lezzetli ve aromalı çileğin üretimini yapıyoruz. Şuanda 80 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Deprem sonrası ayağa kaldırdığımız sektörü daha da genişleterek daha geniş alana yaymaya çalışacağız. Çileğin bu yılki fiyatı geçen yılla aynı fiyatta. Şuanda 80 TL ile 110 TL arasında tarlada alıcı buluyor" dedi.