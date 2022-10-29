Lucas Torreira kimdir, kaç yaşında?

29 Ekim 2022 Cumartesi, 17:09

Ünlü oyuncu Devrim Özkan'la birlikte görülen, Galatasaray'ın Uruguaylı yeni transferi Lucas Torreria'nın hayatı merak konusu oldu. İşte ünlü futbol yıldızının hayatından ayrıntılar...

LUCAS TORREİRA KİMDİR?

Lucas Torreira (Lucas Sebastián Torreira Di Pascua), 11 Şubat 1996'da, Uruguay'ın Fray Bentos şehrinde doğdu. 26 yaşındaki Torreira, futbol hayatına, doğduğu şehir Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı. 2013 yılında Montevideo Wanderers'ın genç takımına transfer oldu. Ardından İtalya'ya taşınan Torreira, Pescara altyapısında oynamaya başladı. Burada 2014-2015 sezonundan sonra as takımına alındı ve 25 Ekim 2014'te ilk kez yedek klübesine oturdu. Fulbolcu, ilk oynadığı lig maçında, 16 Mayıs 2015 tarihinde Serie B'de Varese'ye karşı çıktı. İlk 11'de oynadığı maçta 58 dakika boyunca oyunda kaldı. Torreira, 1 Kasım 2015'te 1,5 milyon Euro karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama. Fakat 2015-2016 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. 2 Temmuz'da resmî olarak Pescara'ya kiralanan futbolcu, ilk profesyonel golünü 9 Ağustos 2015'te Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı. Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından 1 Temmuz 2016'da Sampdoria'ya döndü. Serie A'da, ilk kez 21 Ağustos 2016'da forma giydi. 10 Temmuz 2018'de 26 milyon Pound civarında olduğu söylenen bir bedel karşılığında Arsenal takımına transfer oldu. Futbolcu, Premier League'deki ilk maçına 12 Ağustos'ta, 70. dakikada oyuna dahil olarak, Manchester City karşısında çıktı. Torreira, sezondaki ilk asistini 3-2 yendikleri Cardiff City'ye karşı Alexandre Lacazette'in galibiyet golünde yaptı. Torreira'nın Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, sergilediği performans tüm taraftarlar tarafından övüldü ve futbolcu maçın adamı seçildi. İkinci kez maçın adamı ödülünü aldığı 2 Aralık'ta, Arsenal adına ilk golünü Tottenham Hotspur'a attı. Aynı maçta Arsenal'in 4. gölünü de atarak, Kuzey Londra derbisinden 4-2'lik zaferle ayrıldı. Torreira, 8 Aralık'ta Huddersfield Town'a ikinci golü atarak, takımını maçın son dakikalarında galibiyeti getirdi. Bu maçta ardı ardına beş kez maçın adamı seçildi. 2019-2020 sezonunun ilk maçında Burnley karşısına çıktı. Sezondaki ilk golünü Liverpool'a attı. Kiralık olarak gittiği Fiorentina takımının 35 maçından 30'unda ilk 11'de forma giyen futbolcu, 30 Haziran 2022 tarihinde Arsenal'e geri döndü. Torreira, Uruguay Milli Takımı'na 2018 Çin Kupası için çağırıldı. İlk millî maçına, Çin Kupası finalinde Çek Cumhuriyeti karşısında çıktı. Takımı, bu maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. 2018'in Mayıs ayında Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası için, Uruguay'ın aday kadrosuna seçildi. Ünlü futbolcu, 9 Ağustos 2022'de Galatasaray ile resmî olarak sözleşme imzaladı.

BAŞARILARI

Arsenal

UEFA Avrupa Ligi finalisti: 2018-19

Uruguay

Çin Kupası: 2018, 2019



