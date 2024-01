Margot Robbie ağlamaktan izleyemediği iki filmi açıkladı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:22

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:28

Oyuncu Margot Robbie, her izleyişinde ağladığı iki filmi açıkladı. 33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, W Magazine röportajında "Titanic" ve "Not Defteri" (The Notebook) filmlerinin kendisini her zaman ağlatan yapımlar olduğunu belirtti.

Margot Robbie, özellikle "Not Defteri" filmine duyduğu duygusal bağlantıyı şu sözlerle ifade etti:

"Not Defteri'ni ağlamadan hiç izleyemedim. Kaç kere izlediğimin bir önemi yok. İki gözüm iki çeşme ağlıyorum. Aslına bakarsanız hüzünlü yerine gelmeden yarısında durduruyorum. İlk yarısını 50 kere seyretmeyi tercih ederim."

Ayrıca, Ryan Gosling ve Rachel McAdams'ın başrollerini paylaştığı "Not Defteri" filmi, Robbie'nin başka yapımlarda da bu iki oyuncuyla bir araya geldiği bir dönemin başlangıcını işaret etmekte. Ryan Gosling'le Barbie filminde, Rachel McAdams ile ise 2013 yapımı "About Time" filminde birlikte rol alan Margot Robbie, uluslararası arenada tanınan bir oyuncu olarak kariyerini sürdürdü. Ayrıca, "Titanic" yıldızı Leonardo DiCaprio ile "Para Avcısı" (The Wolf of Wall Street) filminde bir araya gelerek büyük beğeni kazandı.