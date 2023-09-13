Martin Scorsese kimdir, kaç yaşında, nereli? Martin Scorsese'nin filmleri neler? Martin Scorsese hangi filmde Oscar aldı?
Altın Küre, BAFTA, Oscar ve Akademi Ödülleri gibi pek çok ödüllerin sahibi Martin Scorsese kim olduğu merak ediliyor. Peki, Martin Scorsese kimdir, kaç yaşında, nereli? Martin Scorsese'nin filmleri neler? Martin Scorsese hangi filmde Oscar aldı?
Başarılı senarist ve yönetmen Martin Scorsese son olarak Time Dergisi'ne kapak oldu. Bu gelişmenin ardından Martin Scorsese'nin kim olduğu merak edildi. Peki, Martin Scorsese kimdir, kaç yaşında, nereli? Martin Scorsese'nin filmleri neler? Martin Scorsese hangi filmde Oscar aldı?
MARTİN SCORSESE KİMDİR?
Martin Scorsese, 17 Kasım 1942 yılında New York'ta doğmuştur. Babası Luciano Charles Scorsese ve annesi Catherine Scorsese'dir, İtalyan-Amerikan aileden gelmektedir. Çocukluğu astım hastalığıyla mücadele ile geçmiştir. 1960 yılında New York Üniversitesi Sinema Bölümüne girdi. 1964 yılında mezun oldu ve 1966'da New York Üniversitesinden film dalında master derecesi aldı.
Amerikan yeni dalga akımının önemli temsilcilerinden biridir ve sinematografik mimarisinin yanı sıra, temel dramatik arayışları olan Hristiyanlık, suç, adalet ve şiddet unsurlarını işleyen hikâye ve karakterleri ile başarılı olmuştur. Goodfellas ve Casino filmlerinde kullandığı, ortadan ya da sondan başlayarak anlatma tarzıyla bütünleşmişti.
Geçmişte birçok filmde Robert De Niro, Joe Pesci ve Harvey Keitel ile çalışan yönetmen, son dönemdeki Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf Of Wall Street filmlerinde Leonardo DiCaprio ile çalıtı.
Ayrıca Michael Jackson'ın Bad klibini yöneterek büyük sükse yaptı.
MARTİN SCORSESE'NİN FİLMLERİ NELER?
1963 What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This?
1964 It's Not Just You, Murray!
1967 Büyük Tıraş (The Big Shave)
Who's That Knocking at My Door
1970 Street Scenes
1972 Boxcar Bertha
1973 Mean Streets
1974 Italianamerican
Alice Doesn't Live Here Anymore
1976 Taxi Driver
1977 New York
1978 The Last Waltz
1980 Raging Bull
1983 The King of Comedy
1985 Geç Saatler (After Hours)
1986 The Color of Money
1988 The Last Temptation of Christ
1989 New York Stories
1990 Goodfellas
1991 Cape Fear
1993 Masumiyet Çağı
1995 Casino
1997 Kundun
1999 Bringing Out the Dead
2002 Gangs of New York
2004 The Aviator
2005 No Direction Home: Bob Dylan
2006 The Departed
2007 The Key to Reserva
2008 Shine a Light
2009 Shutter Island
2011 Hugo
2013 The Wolf of Wall Street
2015 Audition
2016 Silence
2019 The Irishman
2021 Killers of the Flower Moon
MARTİN SCORSESE'NİN ÖDÜLLERİ
1976: Cannes Film Festivali, Altın Palmiye, Taxi Driver
1976: Los Angeles Film Critics Association Yeni Jenerasyon Ödülü
1976: National Society of Film Critics,En iyi yönetmen, Taxi Driver
1980: National Society of Film Critics,En iyi yönetmen, Raging Bull
1985: Bağımsız Ruh Ödülleri, En İyi Yönetmen, Geç Saatler (After Hours)
1986: Cannes Film Festivali, En İyi Yönetmen, Geç Saatler (After Hours)
1990: Venice Film Festivali, En iyi yönetmen, GoodFellas
1990: Los Angeles Film Critics Association, En iyi yönetmen, GoodFellas
1990: New York Film Critics Circle, En iyi yönetmen GoodFellas
1990: National Society of Film Critics, En iyi yönetmen, GoodFellas
1990: BAFTA, En İyi Yönetmen, GoodFellas
1990: BAFTA, En İyi Uyarlama Senaryo, GoodFellas
1993: National Board of Review, En iyi yönetmen, Masumiyet Çağı
1993: Independent Feature Project Gotham Award, Hayat Boyu Başarı Ödülü
1993: BAFTA Britannia
1995: American Society of Cinematographers Yönetim Kurulu Ödülü
1995: Venedik Film Festivali Golden Lion Award, Yaşamboyu Başarı Ödülü
1995: ShowEast Cecil B. DeMille Award, Yaşamboyu Başarı Ödülü
1996: Artists Rights Foundation: John Huston Award for Artists Rights
1997: American Film Institute, Yaşamboyu Başarı Ödülü
2003: Altın Küre Ödülleri, En İyi Yönetmen, Gangs of New York
2007: Oscar, En İyi Yönetmen, The Departed
2009: Altın Küre Ödülleri, Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü
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