Başarılı senarist ve yönetmen Martin Scorsese son olarak Time Dergisi'ne kapak oldu. Bu gelişmenin ardından Martin Scorsese'nin kim olduğu merak edildi. Peki, Martin Scorsese kimdir, kaç yaşında, nereli? Martin Scorsese'nin filmleri neler? Martin Scorsese hangi filmde Oscar aldı?

MARTİN SCORSESE KİMDİR?

Martin Scorsese, 17 Kasım 1942 yılında New York'ta doğmuştur. Babası Luciano Charles Scorsese ve annesi Catherine Scorsese'dir, İtalyan-Amerikan aileden gelmektedir. Çocukluğu astım hastalığıyla mücadele ile geçmiştir. 1960 yılında New York Üniversitesi Sinema Bölümüne girdi. 1964 yılında mezun oldu ve 1966'da New York Üniversitesinden film dalında master derecesi aldı.

Amerikan yeni dalga akımının önemli temsilcilerinden biridir ve sinematografik mimarisinin yanı sıra, temel dramatik arayışları olan Hristiyanlık, suç, adalet ve şiddet unsurlarını işleyen hikâye ve karakterleri ile başarılı olmuştur. Goodfellas ve Casino filmlerinde kullandığı, ortadan ya da sondan başlayarak anlatma tarzıyla bütünleşmişti.

Geçmişte birçok filmde Robert De Niro, Joe Pesci ve Harvey Keitel ile çalışan yönetmen, son dönemdeki Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf Of Wall Street filmlerinde Leonardo DiCaprio ile çalıtı.

Ayrıca Michael Jackson'ın Bad klibini yöneterek büyük sükse yaptı.

MARTİN SCORSESE'NİN FİLMLERİ NELER?

1963 What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This?

1964 It's Not Just You, Murray!

1967 Büyük Tıraş (The Big Shave)

Who's That Knocking at My Door

1970 Street Scenes

1972 Boxcar Bertha

1973 Mean Streets

1974 Italianamerican

Alice Doesn't Live Here Anymore

1976 Taxi Driver

1977 New York

1978 The Last Waltz

1980 Raging Bull

1983 The King of Comedy

1985 Geç Saatler (After Hours)

1986 The Color of Money

1988 The Last Temptation of Christ

1989 New York Stories

1990 Goodfellas

1991 Cape Fear

1993 Masumiyet Çağı

1995 Casino

1997 Kundun

1999 Bringing Out the Dead

2002 Gangs of New York

2004 The Aviator

2005 No Direction Home: Bob Dylan

2006 The Departed

2007 The Key to Reserva

2008 Shine a Light

2009 Shutter Island

2011 Hugo

2013 The Wolf of Wall Street

2015 Audition

2016 Silence

2019 The Irishman

2021 Killers of the Flower Moon

MARTİN SCORSESE'NİN ÖDÜLLERİ

1976: Cannes Film Festivali, Altın Palmiye, Taxi Driver

1976: Los Angeles Film Critics Association Yeni Jenerasyon Ödülü

1976: National Society of Film Critics,En iyi yönetmen, Taxi Driver

1980: National Society of Film Critics,En iyi yönetmen, Raging Bull

1985: Bağımsız Ruh Ödülleri, En İyi Yönetmen, Geç Saatler (After Hours)

1986: Cannes Film Festivali, En İyi Yönetmen, Geç Saatler (After Hours)

1990: Venice Film Festivali, En iyi yönetmen, GoodFellas

1990: Los Angeles Film Critics Association, En iyi yönetmen, GoodFellas

1990: New York Film Critics Circle, En iyi yönetmen GoodFellas

1990: National Society of Film Critics, En iyi yönetmen, GoodFellas

1990: BAFTA, En İyi Yönetmen, GoodFellas

1990: BAFTA, En İyi Uyarlama Senaryo, GoodFellas

1993: National Board of Review, En iyi yönetmen, Masumiyet Çağı

1993: Independent Feature Project Gotham Award, Hayat Boyu Başarı Ödülü

1993: BAFTA Britannia

1995: American Society of Cinematographers Yönetim Kurulu Ödülü

1995: Venedik Film Festivali Golden Lion Award, Yaşamboyu Başarı Ödülü

1995: ShowEast Cecil B. DeMille Award, Yaşamboyu Başarı Ödülü

1996: Artists Rights Foundation: John Huston Award for Artists Rights

1997: American Film Institute, Yaşamboyu Başarı Ödülü

2003: Altın Küre Ödülleri, En İyi Yönetmen, Gangs of New York

2007: Oscar, En İyi Yönetmen, The Departed

2009: Altın Küre Ödülleri, Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü