Masterchef Allstar'da bu hafta kim elendi? 19 Kasım 2023 Masterchef'e kim veda etti?

Yayınlanma: 19.11.2023 - 22:21

Güncelleme: 19.11.2023 - 22:21

Kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı “MasterChef Türkiye All Star”da tüm sezonların en iyi yarışmacıları tezgah başına geçecek. “MasterChef Türkiye All Star”da bu akşam eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunundan sonra hangi yarışmacılar “MasterChef Türkiye All Star”a devam edecek? Elenen isim kim olacak?

ELEME ADAYLARI KİM?

Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Tolga ve Hasan

MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?

Masterchef Allstar'da 18. hafta geride kaldı. Kıyasıya rekabetin baş gösterdiği haftada yarışmacılar önce takım oyununu kazanmak için ardından ise potaya girmemek için ter döktü. Bazılarının çabasının yetmediği gecede 7 isim eleme potasına dahil oldu. Bu isimlerin kimler olduğu, pazar akşamı yayımlanan bölümde kimlerin eleme turundan çıktığı ve kimin elendiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki, Masterchef Allstar'da kimler potadan kurtuldu, kim elendi? 19 Kasım Masterchef'te elenen isim...

Masterchef Allstar'da bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masterchef Allstar'da bu hafta eleme adayları damla sakızı ve kereviz ile yaratıcı tabaklar çıkarmak için yarıştı.