MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da 17 Aralık'ta kim elendi?

Yayınlanma: 17.12.2023 - 20:14

Güncelleme: 17.12.2023 - 20:14

MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda ediyor. İzleyiciler, MasterChef All Star'da bugün yayımlanan bölümde kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Şefler tarafından istenen yemek ise midye dolma oldu. Yarışmacılar verilen sürede en başarılı midye dolmayı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda en başarılı tabağı çıkararak mavi takımın kaptanı olan isim Eren oldu. Eren kırmızı takımın kaptanı olarak Dilara'yı seçti.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Dilara

Tahsin

Barbaros

Kıvanç

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Eren

Sergen

Esra

Batuhan

Hasan

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar haftaya önde başlamak için mücadele verdi.

Soğuk başlangıç - Greyfurt

Çorba - Kuzu kol

Ara sıcak - Yeşil mercimek

Ana yemek - Ispanak

Tatlı - Kök kereviz

Takım oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan mavi takımdan dokunulmazlığı kazanan isim ise Eren oldu. Gecenin finalinde ise mavi takım eleme oylamasına gitti. Yapılan oylama sonucu potaya Esra gitti.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın önde başladığı haftada Şef Soner Keskin'in konuk olduğu gecede yarışmacılardan İsviçre mutfağından yemekler istendi:

Raclette ve Roesti

Geschnetzeltes Zuricher Art

Mont Blanc

Spaetzle

Oyunun kazananı mavi takım oldu. Skoru 1-1 yapan mavi takım dinlenmeye çekilirken kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Turda şefler tarafından belirlenen konu, yarışmacıların çocukken sevdiği yemekelr oldu. Yarışmacılar arasında en beğenilen tabağı hazırlayarak dokunulmazlığın sahibi olan isim ise Tahsin oldu.

Oylamaya giden yarışmacılar arasında takım arkadaşlarının hepsinden oy alarak potaya giren ikinci isim Barbaros oldu.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kaptanlar takımlarına hangi yemeği yapacaklarını hiç konuşmadan anlat. 3'er tabak çıkarmaya çalışan yarışmacılar keyifli anlar yaşattı. Turun sonunda ise mavi takım kaybetti.

Bireyssel dokunulmazlık oyununda aldığı sebzelerle muhteşem bir tabak hazırlayan Hasan, şeflerden tam puan aldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Hasan oldu. Gecenin eleme adayı Batuhan oldu.

16 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.

SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Günün konsepti ise odun ateşinde ızgara lüfer oldu. En iyi lüferi yapan eleme potasından kurtulurken, yapamayan ise potaya adını yazdırdı. Ve eleme adayını belirlemek için sona kalan isimler Dilara ve Sergen oldu. Son eleme adayı olarak gecenin en kötü yemeğini yapan isim Dilara olarak belirlendi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA OLAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Esra

Barbaros

Batuhan

Dilara

ŞEFLERDEN İSTENEN TABAK...

MasterChef Allstar'da şefler yarışmacılardan ilk turda Börülce ve Bıldırcın kullandıkları başarılı tabaklar istedi. İkinci turda ise Danilo Şef'in tabağını en kötü şekilde yapmamak için ter dökecekler.