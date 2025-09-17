Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

17.09.2025 00:23:00
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununun ardından takım kaptanları merak konusu odu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak ediliyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Eylül Salı günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayla bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

