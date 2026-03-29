Mat ve donuk cilde veda: AHA ve BHA ile canlı, ışıltılı ve pürüzsüz cilt rehberi

Sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü elde etmek isteyenlerin sıkça karşılaştığı terimlerden biri de AHA ve BHA’dır. Kimyasal peeling grubuna giren bu asitler, cildi ölü hücrelerden arındırarak daha canlı ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Ancak etkili sonuçlar almak için bu içeriklerin doğru şekilde kullanılması büyük önem taşır. Peki AHA ve BHA nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılmalıdır? İşte, adım adım AHA BHA ile etkili cilt bakım rehberi...
AHA VE BHA NEDİR?
AHA (Alfa hidroksi asit) nedir?
AHA, genellikle meyve ve süt şekerinden elde edilen su bazlı asitlerdir. En bilinen türleri glikolik asit ve laktik asittir. Cildin üst tabakasında çalışarak ölü hücreleri nazikçe soyar ve daha aydınlık bir görünüm sağlar.
BHA (Beta hidroksi asit) nedir?
BHA ise yağda çözünebilen bir asittir. En yaygın türü salisilik asittir. Gözeneklerin içine kadar nüfuz ederek fazla yağı ve kiri temizler, bu sayede özellikle akneye eğilimli ciltler için oldukça etkilidir.
AHA VE BHA NE İŞE YARAR?
- Cildi ölü hücrelerden arındırır
- Gözenekleri temizler ve sıkılaştırır
- Cilt tonunu eşitler
- Siyah nokta ve akne oluşumunu azaltır
- Daha parlak ve canlı bir görünüm sağlar
- İnce çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı olur
AHA VE BHA ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
- AHA, cildin yüzeyinde çalışır ve daha çok kuru ve mat ciltler için uygundur.
- BHA, gözenek içine girer ve yağlı, akneye yatkın ciltler için idealdir.
- AHA daha çok aydınlatma ve yenileme, BHA ise temizleme ve akne karşıtı bakım sağlar.
AHA VE BHA NASIL KULLANILIR?
1. Doğru ürün seçimi yapın
Cilt tipinize uygun ürünleri tercih etmek önemlidir. Hassas ciltler için düşük oranlı asitler önerilir.
2. Haftada 1-2 kez başlayın
İlk kullanımda cildi alıştırmak için haftada 1-2 kez kullanılması önerilir. Zamanla sıklık artırılabilir.
3. Temiz cilde uygulayın
AHA ve BHA ürünleri, temizlenmiş cilde uygulanmalıdır. Böylece etkisi daha güçlü olur.
4. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin
Bu asitler cildi güneşe karşı hassaslaştırabilir. Gündüz mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır.
5. Nemlendirme ile destekleyin
Asit kullanımı sonrası cildi nemlendirmek, tahrişi önlemek açısından oldukça önemlidir.
AHA VE BHA’NIN FAYDALARI NELERDİR?
- Daha pürüzsüz bir cilt dokusu sağlar
- Cilt lekelerinin görünümünü azaltır
- Gözeneklerin görünümünü küçültür
- Akne ve siyah nokta oluşumunu engeller
- Cildi yenileyerek daha genç bir görünüm kazandırır
KİMLER AHA VE BHA KULLANMALI?
- AHA: Kuru, mat ve eşit olmayan cilt tonuna sahip kişiler
- BHA: Yağlı, akneye eğilimli ve siyah nokta problemi yaşayan kişiler
AHA VE BHA KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Aşırı kullanım ciltte tahrişe neden olabilir
- Hassas ciltlerde dikkatli kullanılmalıdır
- Aynı anda çok fazla aktif içerik kullanılmamalıdır
- Güneş koruyucu mutlaka kullanılmalıdır