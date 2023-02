Melinda Dillon kimdir? Melinda Dillon neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:22

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:22

İki defa Oscar adaylığına layık görülen oyuncu Melinda Dillon 83 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun yaşamı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MELİNDA DİLLON KİMDİR?

Melinda Dillon, 13 Ekim 1939, ABD'nin Arkansas eyaletinde yer alan Hope ilçesinde doğdu. Melinda Dillon, ''Kim Korkar Hain Kurttan?'' oyununun Broadway orijinal yapımındaki ilk çıkışıyla 1963 Tony Ödülü adaylığı aldı. ''Üçüncü Türden Yakınlaşmalar'' filmindeki Jillian Guiler ve Yanlış Karar filmindeki Teresa rolüyle ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü''ne aday gösterildi.

MELİNDA DİLLON'UN ÖZEL YAŞAMI

Melinda Dillon, 1963'te aktör Richard Libertini'yle evlendi. 1978'e kadar evli kalan çiftin bu evlilikten Richard Libertini Jr. adında bir çocukları oldu.

MELİNDA DİLLON NEDEN HAYATINI KAYBETTI?

Oyuncunun ailesi, Dillon'ın 9 Ocak’ta öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.

MELİNDA DİLLON HANGI FILMLERDE OYNADI?

Reign Over Me

Adam & Steve

Corn

Debating Robert Lee

A Painted House

Cowboy Up

Magnolia

The Adventures of Elmo in Grouchland

The Effects of Magic

Entertaining Angels: The Dorothy Day Story

How to Make an American Quilt

To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar

Naomi & Wynonna: Love Can Build a Bridge

Sioux City

State of Emergency

Confessions: Two Faces of Evil

Judgment Day: The John List Story

The Prince of Tides

Captain America

Staying Together

Spontaneous Combustion

Nightbreaker

Shattered Innocence

Harry and the Hendersons

Shattered Spirits

Songwriter

A Christmas Story

Right of Way

The Juggler of Notre Dame

Absence of Malice

Hellinger's Law

Fallen Angel

The Shadow Box

Marriage Is Alive and Well

The Muppet Movie

Transplant

The Critical List

F.I.S.T.

Close Encounters of the Third Kind

Enigma

Slap Shot

Bound for Glory

The April Fools

Un Hombre Solo

The Cry of Jazz

MELİNDA DİLLON HANGI DIZILERDE OYNADI?

Heartland

Law & Order: Special Victims Unit

The Lyon's Den

Judging Amy

Tracey Takes On...

Picket Fences

The Client

The Twilight Zone

Space

Insight

The Mississippi

Sara

The Jeffersons

Story Theatre

Men at Law

Bonanza

East Side/West Side

The Defenders