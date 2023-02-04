Melinda Dillon kimdir? Melinda Dillon neden hayatını kaybetti?
Ünlü oyuncu Melinda Dillon hayatını kaybetti. Peki, Melinda Dillon kimdir? Melinda Dillon neden hayatını kaybetti? Melinda Dillon hangi filmlerde oynadı? Melinda Dillon hangi dizilerde oynadı?
İki defa Oscar adaylığına layık görülen oyuncu Melinda Dillon 83 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun yaşamı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
MELİNDA DİLLON KİMDİR?
Melinda Dillon, 13 Ekim 1939, ABD'nin Arkansas eyaletinde yer alan Hope ilçesinde doğdu. Melinda Dillon, ''Kim Korkar Hain Kurttan?'' oyununun Broadway orijinal yapımındaki ilk çıkışıyla 1963 Tony Ödülü adaylığı aldı. ''Üçüncü Türden Yakınlaşmalar'' filmindeki Jillian Guiler ve Yanlış Karar filmindeki Teresa rolüyle ''En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü''ne aday gösterildi.
MELİNDA DİLLON'UN ÖZEL YAŞAMI
Melinda Dillon, 1963'te aktör Richard Libertini'yle evlendi. 1978'e kadar evli kalan çiftin bu evlilikten Richard Libertini Jr. adında bir çocukları oldu.
MELİNDA DİLLON NEDEN HAYATINI KAYBETTI?
Oyuncunun ailesi, Dillon'ın 9 Ocak’ta öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.
MELİNDA DİLLON HANGI FILMLERDE OYNADI?
Reign Over Me
Adam & Steve
Corn
Debating Robert Lee
A Painted House
Cowboy Up
Magnolia
The Adventures of Elmo in Grouchland
The Effects of Magic
Entertaining Angels: The Dorothy Day Story
How to Make an American Quilt
To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar
Naomi & Wynonna: Love Can Build a Bridge
Sioux City
State of Emergency
Confessions: Two Faces of Evil
Judgment Day: The John List Story
The Prince of Tides
Captain America
Staying Together
Spontaneous Combustion
Nightbreaker
Shattered Innocence
Harry and the Hendersons
Shattered Spirits
Songwriter
A Christmas Story
Right of Way
The Juggler of Notre Dame
Absence of Malice
Hellinger's Law
Fallen Angel
The Shadow Box
Marriage Is Alive and Well
The Muppet Movie
Transplant
The Critical List
F.I.S.T.
Close Encounters of the Third Kind
Enigma
Slap Shot
Bound for Glory
The April Fools
Un Hombre Solo
The Cry of Jazz
MELİNDA DİLLON HANGI DIZILERDE OYNADI?
Heartland
Law & Order: Special Victims Unit
The Lyon's Den
Judging Amy
Tracey Takes On...
Picket Fences
The Client
The Twilight Zone
Space
Insight
The Mississippi
Sara
The Jeffersons
Story Theatre
Men at Law
Bonanza
East Side/West Side
The Defenders
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