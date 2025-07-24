Astroloji takvimine göre, 2025 yılında toplam 3 Merkür retrosu yaşanacak. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2025 Merkür retrosu etkileri nedir?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yılında Merkür retrosu, 18 Temmuz’da Aslan burcunun 15 derecesinde başlayıp, 11 Ağustos’ta Aslan burcunun 4 derecesinde son bulacak

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NEDİR?

Bu retro dönemde, özellikle Aslan burcunun temaları olan özgüven, yaratıcılık ve kendini ifade etme önemli hale gelir. Ego ve özdeğer arasındaki dengeyi korumak, sağlıklı iletişim kurmak ve kişisel sınırlarımızı gözden geçirmek gereklidir.

Astrologlar, Merkür retrosu sürecinde yeni başlangıçlardan kaçınılması gerektiğini, bunun yerine eski projeleri tamamlamanın ve iletişimde dikkatli olmanın daha faydalı olduğunu belirtmektedirler.

Eğer doğum haritanızda Aslan burcu belirgin bir şekilde yer alıyorsa, bu retro dönemi kişisel ifadede güçlü etkiler oluşturabilir. İçsel farkındalık geliştirmek ve duygusal dengeyi sağlamak için meditasyon yapmak veya günlük tutmak faydalı olabilir.