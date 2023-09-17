Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:13

Güncelleme: 17.09.2023 - 10:13

Ercan Saatçi'nin Çok Akustik programının konuğu olan Metin Özülkü'nin kim olduğu merak edildi. Peki, Metin Özülkü kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Özülkü albümleri ve şarkıları neler?

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Celalettin Metin Özülkü, 15 Temmuz 1962 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Metin Özülkü aslen Adanalıdır. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı besteledi.

Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile 1988 yılından beri evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır.

METİN ÖZÜLKÜ ALBÜMLERİ

Sahte Gülücük (1982)

Şarkılarla Abdülkadir (1983)

Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

Aşkım İçin (1992)

Aşk Masalı (1997)

Böyle Aşk Olmaz (Eda Özülkü ile) (1999)

Hayat Başladı (2005)

YER ALDIĞI BAZI ALBÜMLER

Görmedik Mi (Müzik Yolcuları Olarak) (1989)

İşte Biz (Marşandiz olarak) (1994)

Masalcılar – 1 (2004)

41 Kere Maşallah (2006)

O Şarkılar (2003)

Issız Ada (2010)