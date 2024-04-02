Miles Kane 13 yıl aradan sonra Türkiye’ye geliyor

Miles Kane, 13 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye geliyor. +1 Sunar: Miles Kane konserleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde Salon İKSV’de dinleyicilerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:33
Miles Kane 13 yıl aradan sonra Türkiye’ye geliyor
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 Indie-rock vokali Miles Kane, bahar sezonunda Salon İKSV sahnesine konuk olacak.

Önce The Rascals ile tanınan Miles Kane, sonraki yıllar boyunca Barok popa 'altın çağını' yaşattı.

İlk solo albümünü 2011’de 'Colour of the Trap' adıyla yayınlayan şarkıcı 'Come Closer', 'Inhaler' gibi hitler indie rock kanonuna giriş yaptı. 2013’te 'Don't Forget Who You Are' albümünü dinleyiciyle buluşturdu. 'Coup de Grace' (2018) albümünün ardından 2021’de Lana Del Rey’le 'Dealer' şarkısına imza attı. 2022’de gelen 'Change the Show’un ardından 2023’te 'One Man Band'i yayınladı. 

 Miles Kane, Salon İKSV’de 18-19 Mayıs tarihlerinde iki gece üst üste konserlere imza atacak.


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