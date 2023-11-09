Millie Bobby Brown Yılın Global Kadını ödülünü aldı

2023 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri'nde, çocuk yıldız olarak ünlenen, şimdi 21 yaşında olan Millie Bobby Brown Yılın Global Kadını ödülünü aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:11
Millie Bobby Brown Yılın Global Kadını ödülünü aldı
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2023 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri (Women of the Year Awards), dün New York'ta Lincoln Center'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Stranger Things dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Millie Bobby Brown, gecede Yılın Global Kadını ödülünü aldı. Ünlü oyuncuyu nişanlısı Jake Bongiovi yalnız bırakmadı.

Glamor dergisi tarafından Yılın Kadınları seçilen Millie Bobby Brown, America Ferrera, Quinta Brunson, Geena Rocero, Mary J. Blige ve Selma Blair yan yana poz verdi.


Millie Bobby Brown 2023 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri

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