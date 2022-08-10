Mor ve Ötesi'nden Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:14

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, etkinliği düzenleyecek olan Milyon Yapım Organizasyon Şirketi’nin başvurusuna şu yanıtı verdi:

İlgi dilekçeniz incelenmiş olup Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17­21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica ederim.

MOR VE ÖTESİ'NDEN 'YASAK' TEPKİSİ

Müzik grubu Mor ve Ötesi, sosyal medya hesabından festivalin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Bu ülkenin fikri hür vicdanı hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır. Bu yaz, yasakçılığın son yazıdır. Birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Müzik yasaklanamaz. #zeytinlirockfestivali" denildi.