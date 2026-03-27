Netflix abonelik ücretlerine zam: Tüm paketlerde fiyatlar arttı!

Dijital yayın platformu Netflix, ABD’de Ocak 2025’ten bu yana ilk kez tüm abonelik planlarına zam yaptı. Yeni düzenlemeyle birlikte tüm paketlerin fiyatı artarken, hane dışı kullanıcılar için ödenen ek ücretler de yükseltildi.

TÜM ABONELİKLERE ZAM GELDİ

Şirketin açıkladığı yeni fiyatlandırmaya göre reklam destekli abonelik planı aylık 7,99 dolardan 8,99 dolara çıkarıldı. Standart planın ücreti 17,99 dolardan 19,99 dolara, premium planın ücreti ise 24,99 dolardan 26,99 dolara yükseldi.

Ek kullanıcı ücretlerinde de artışa gidildi. Reklam destekli planlarda hane dışından eklenen her kullanıcı için alınan ücret 5,99 dolardan 6,99 dolara yükselirken, reklamsız ek üyelik bedeli kişi başı 8,99 dolardan 9,99 dolara çıkarıldı.

EN SON OCAK 2025'TE ARTIŞ YAPILMIŞTI

CNBC’nin aktardığına göre Netflix, abonelik ücretlerine son olarak Ocak 2025’te zam yapmıştı. Son fiyat artışı, şirketin içerik yatırımlarını artırdığı bir döneme denk geldi. Platform, son dönemde canlı etkinlikler ve video podcast formatlarına yönelirken, artan maliyetleri fiyat düzenlemeleriyle dengelemeyi hedefliyor.

Netflix yönetimi, zam kararını içerik üretimine ayrılan bütçe ve platformdaki içerik çeşitliliğinin artmasıyla gerekçelendiriyor. Şirket, 2026 yılı için içerik harcamasını 20 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Bu rakam, 2025’teki 18 milyar dolarlık bütçenin üzerinde bulunuyor.