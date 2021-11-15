Netflix tarihinin en iyi çıkış yapan filmi oldu 'Red Notice' oldu
Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un başrollerini paylaştığı "Red Notice", Netflix’in en büyük açılış günü filmi oldu. Film, Rotten Tomatoes’da yüzde 92’lik bir izleyici puanına erişti.
Başrollerini Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot'un paylaştığı ve dijital yayın platformu Netflix'in şimdiye kadarki en pahalı filmi olan "Red Notice", platformun en iyi açılış günü filmi unvanını kazandı.
Kayıp Rıhtım'ın Screen Rant'ten aktardığına göre, Rawson Marshall Thurber tarafından yönetilen "Red Notice", önceki hafta belirli sinemalarda gösterime girdikten sonra 12 Kasım Cuma günü Netflix’te izleyicilerle buluştu. Geçen hafta belirli sinemalara gelen yapım, eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alsa da Netflix izleyicileri tarafından beğenildi ve Rotten Tomatoes’da yüzde 92’lik bir izleyici puanına erişti.
Filmin başrollerinde yer alan oyuncular Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Dwayne Johnson, "Red Notice"in Netflix tarihindeki herhangi bir film için en büyük açılış günü filmi olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Reynolds paylaşımında ekibe teşekkür etti ve gündemde olan konuya esprili şekilde değinerek, filmin farklı bir versiyonunu heyecanla beklediğini dile getirdi.
WOW #RedNotice is @Netflix biggest ever opening day for a film. Congrats to this whole team! Can’t wait for Red Notice (Taylor’s Version) pic.twitter.com/tyGFqhKWao— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 14, 2021
Dwayne Johnson da bir video paylaşım yaparak, hem izleyici puanı hem de bu izlenme rekoru için izleyicilere teşekkür etti.
Gal Gadot ise en iyi açılış filmi olduğunu vurgulayan görseli paylaşarak “Ne diyebilirim ki, sizler en iyisisiniz ve bu filmleri yapmamızın sebebisiniz. Çok minnettar ve heyecanlıyım! Netflix ve tüm Red Notice ekibine tebrikler!” ifadelerini kullandı.
Film, büyük bir sanat hırsızını yakalamak için sanat hırsızı Nolan Booth (Ryan Reynolds) ile ekip olmak zorunda kalan FBI profil uzmanı John Hartley’in (Dwayne Johnson) maceralarını anlatıyor. Henüz resmi bir onay gelmese de filmin senaristliğini de yapan yönetmen Rawson Marshall Thurber’ın devam filmi çalışmalara başladığı belirtildi.
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