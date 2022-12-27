New York Times 'revani' tarifi paylaştı: 'Türk yoğurtlu keki'
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times okurlarıyla revani tarifi paylaştı. Söz konusu haberde revani için "Cheesecake'ten hafif" değerlendirmesi yapıldı.
Türk mutfağının sevilen tatlılarından revani, ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times'a haber oldu.
Yemek yazarı Melissa Clark revani tarifini, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabı Claudia Roden's Mediterranean'dan (Claudia Roden'n Akdenizi) uyarladığını yazdı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; revaninin cheesecake'e benzediğini söyleyen Clark, şu ifadeleri kullandı:
"Revani daha hafif ve daha taze, daha keskin bir tada sahip."
"I'm a 98-year-old woman, and this just makes my great-grandchildren go crazy. THEY LOVE IT. Thanks again, Betsy Sue." ??— The New York Times (@nytimes) December 25, 2022
This Turkish yogurt cake is similar to a lemon-scented cheesecake, but it’s lighter and has a fresher, tangier flavor. https://t.co/Z2EP64l5PG pic.twitter.com/mmlq2cWuGs
Bestsy Sue adlı 98 yaşındaki okur, NYT’ye yaptığı yorumda torunlarının tarife bayıldığını söyledi.
"Türk yoğurtlu keki" diye anılan tatlının tarifi şöyle:
Malzemeler:
- Tepsiyi yağlamak için tereyağı
- 4 yumurta. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrılmalı
- Yarım su bardağı/100 gram toz şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 1,5 bardak/400 gram tam yağlı yoğurt
- Suyu sıkılmış ve kabuğu rendelenmiş bir limon
- İsteğe bağlı bir tutam tuz
Yapılış:
1. ADIM: Fırını 175 derecede ısıtın. Tepsiyi yağlayın.
2. ADIM: Mikserle yumurta akını köpürene kadar 1-2 dakika orta-düşük hızda çırpın. Hızı yavaşta orta-yüksek seviyeye çıkarın. Yumurta aklarını yumuşak bir kıvama gelene kadar yaklaşık üç dakika daha çırpıp kenara koyun.
3. ADIM: Farklı bir kapta yumurta sarısını ve şekerini mikserle karıştırın. Kabarana kadar yaklaşık üç dakika boyunca orta-yüksek hızda karıştırın. Hızı orta seviyeye düşürüp un, yoğurt, limon kabuğu rendeyle limon suyunu atıp tamamen karışana kadar çırpın. Arzu edenler bir tutam tuz da katabilir.
4. ADIM: Yumurta aklarının yarısını, yumurta sarısıyla yoğurt karışımına koyup yavaşça karıştırın. Bunun ardından kasede kalan beyazları da karışıma katıp karıştırın.
5. ADIM: Hamuru tavaya döküp pürüzsüz bir şekilde düz bir tabaka haline getirin. Tatlının üstü altın rengine yakın kahverengiye bürünene ve kabarana kadar, 40-55 dakika pişirin. Bunun ardından tatlı biraz soğudutkan sonra kesebilirsiniz. Revani ılık veya soğuk servis edilebilir.
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