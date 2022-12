New York Times 'revani' tarifi paylaştı: 'Türk yoğurtlu keki'

Türk mutfağının sevilen tatlılarından revani, ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times'a haber oldu.

Yemek yazarı Melissa Clark revani tarifini, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabı Claudia Roden's Mediterranean'dan (Claudia Roden'n Akdenizi) uyarladığını yazdı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; revaninin cheesecake'e benzediğini söyleyen Clark, şu ifadeleri kullandı:

"Revani daha hafif ve daha taze, daha keskin bir tada sahip."

This Turkish yogurt cake is similar to a lemon-scented cheesecake, but it’s lighter and has a fresher, tangier flavor. https://t.co/Z2EP64l5PG pic.twitter.com/mmlq2cWuGs