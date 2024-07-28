Nicolas Cage'in sesi seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi.
Nicolas Cage, Orlanda Bloom gibi pek çok Hollywood yıldızının Türkçe dublajını yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Taşdemir yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.
UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?
Aykut Uğur Taşdemir, 17 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Taşdemir, lise eğitimini tamamladıktan sonra tiyatroya olan ilgisi nedeniyle oyunculuk eğitimi almaya karar verdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Taşdemir, burada aldığı eğitimle sahne sanatları konusunda kendini geliştirdi.
Tiyatro Kariyeri
Uğur Taşdemir'in tiyatro kariyeri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. Burada birçok önemli oyunda sahne alarak başarılı performanslar sergiledi. Taşdemir, hem klasik hem de modern tiyatro oyunlarında yer alarak geniş bir repertuvara sahip oldu. Özellikle Shakespeare oyunlarındaki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, sahne yeteneği ve karakter analizlerindeki başarısıyla öne çıktı.
Televizyon ve Sinema Kariyeri
Tiyatrodaki başarısının ardından televizyon ve sinema dünyasına adım atan Uğur Taşdemir, birçok dizi ve filmde rol aldı. Televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşdemir, sinema filmlerinde de önemli roller üstlendi. Onun televizyon ve sinema kariyerinde en çok tanınan yapımlar arasında "Ezel", "Kurtlar Vadisi" ve "Arka Sokaklar" gibi popüler diziler bulunmaktadır.
Seslendirme Çalışmaları
Uğur Taşdemir'in yetenekleri sadece sahne ve ekrandaki performanslarıyla sınırlı kalmamıştır. Taşdemir, seslendirme alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle animasyon filmleri ve yabancı dizilerin Türkçe dublajlarında sesiyle hayat verdiği karakterler, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Seslendirme sanatındaki başarısı, onun bu alanda da tanınan bir isim olmasını sağladı.
Özellikle aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yaptı. Bir süre Federal Film Akedemi'de eğitim vermiş ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde Seslendirme dersi verdi Kendisinin hazırlamış olduğu Sürç-i Lisan adlı talk show programının da sunuculuğunu yapmış ve birçok sanatçıyı konuk etti. Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını atmıştı.
Özel Yaşam
Uğur Taşdemir hayvan hakkı savunucusu ve metin yazarı Özgün Öztürk ile evli.
UĞUR TAŞDEMİR'İN SESLENDİRMELERİ VE ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELERDİR?
Seslendirme:
Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue
Squid Game (2021) - Sang-Hun
Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)
BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner
Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage
Hz. Yusuf (2008) - Potifar
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner
Çılgın Dostlar (2006)
Süper Ot (How High) - Jamal
Anlatamadım mı? - Ben Sobel
Yaratık 3 (1992) - Morse
Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger
Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger
Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger
Yaratıklar (1986) - Burke
Yaratık (1979) - Kane
Rol Aldığı Yapımlar:
Halka - 2019
Filinta - 2015
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
Doktorlar (85),
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Sardunya Sokağı - 2007
Acı Hayat - 2005-2007
Sessiz Gece - 2005
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Hırçın Menekşe - 2003
Kınalı Kar - 2002
Bir Aşk Hikâyesi - 2000
Aşk Güzel Şeydir - 2000
Küçük Besleme - 1999
Çatısız Kadınlar - 1999
Hoşçakal Yarın - 1998
Sıcak Saatler - 1998
Ayrı Dünyalar - 1998
Baba Evi - 1997
Böyle mi Olacaktı - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Mahallenin Muhtarları - 1992
İz Peşinde - 1990
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın elini öpmeyince...
- 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'
- Metin Feyzioğlu'nun görevi değişti
- 'Bizden özür dilemesi lazım'
- Peşkeş çekilen yerler alınacak
- CHP'den tepki: Sonra neden bu haldeyiz?
- Atatürk'e hakaret tartışması kanla bitti: 1 ölü
- İBB, SGK borçlarını ödemek için başvuru yaptı
- Emeklilik sisteminde değişiklik: Yasa kalkacak mı?
- Yüzbinlerce sürücüye ceza yağdı!