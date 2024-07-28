Nicolas Cage'in sesi seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 28.07.2024 - 14:53

Güncelleme: 28.07.2024 - 15:13

Nicolas Cage, Orlanda Bloom gibi pek çok Hollywood yıldızının Türkçe dublajını yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Taşdemir yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

Aykut Uğur Taşdemir, 17 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Taşdemir, lise eğitimini tamamladıktan sonra tiyatroya olan ilgisi nedeniyle oyunculuk eğitimi almaya karar verdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Taşdemir, burada aldığı eğitimle sahne sanatları konusunda kendini geliştirdi.

Tiyatro Kariyeri

Uğur Taşdemir'in tiyatro kariyeri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. Burada birçok önemli oyunda sahne alarak başarılı performanslar sergiledi. Taşdemir, hem klasik hem de modern tiyatro oyunlarında yer alarak geniş bir repertuvara sahip oldu. Özellikle Shakespeare oyunlarındaki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, sahne yeteneği ve karakter analizlerindeki başarısıyla öne çıktı.

Televizyon ve Sinema Kariyeri

Tiyatrodaki başarısının ardından televizyon ve sinema dünyasına adım atan Uğur Taşdemir, birçok dizi ve filmde rol aldı. Televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşdemir, sinema filmlerinde de önemli roller üstlendi. Onun televizyon ve sinema kariyerinde en çok tanınan yapımlar arasında "Ezel", "Kurtlar Vadisi" ve "Arka Sokaklar" gibi popüler diziler bulunmaktadır.

Seslendirme Çalışmaları

Uğur Taşdemir'in yetenekleri sadece sahne ve ekrandaki performanslarıyla sınırlı kalmamıştır. Taşdemir, seslendirme alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle animasyon filmleri ve yabancı dizilerin Türkçe dublajlarında sesiyle hayat verdiği karakterler, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Seslendirme sanatındaki başarısı, onun bu alanda da tanınan bir isim olmasını sağladı.

Özellikle aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yaptı. Bir süre Federal Film Akedemi'de eğitim vermiş ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde Seslendirme dersi verdi Kendisinin hazırlamış olduğu Sürç-i Lisan adlı talk show programının da sunuculuğunu yapmış ve birçok sanatçıyı konuk etti. Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını atmıştı.

Özel Yaşam

Uğur Taşdemir hayvan hakkı savunucusu ve metin yazarı Özgün Öztürk ile evli.

UĞUR TAŞDEMİR'İN SESLENDİRMELERİ VE ROL ALDIĞI YAPIMLAR NELERDİR?

Seslendirme:

Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue

Squid Game (2021) - Sang-Hun

Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)

BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner

Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage

Hz. Yusuf (2008) - Potifar

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner

Çılgın Dostlar (2006)

Süper Ot (How High) - Jamal

Anlatamadım mı? - Ben Sobel

Yaratık 3 (1992) - Morse

Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger

Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger

Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger

Yaratıklar (1986) - Burke

Yaratık (1979) - Kane

Rol Aldığı Yapımlar:

Halka - 2019

Filinta - 2015

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015

Doktorlar (85),

Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

Sardunya Sokağı - 2007

Acı Hayat - 2005-2007

Sessiz Gece - 2005

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Hırçın Menekşe - 2003

Kınalı Kar - 2002

Bir Aşk Hikâyesi - 2000

Aşk Güzel Şeydir - 2000

Küçük Besleme - 1999

Çatısız Kadınlar - 1999

Hoşçakal Yarın - 1998

Sıcak Saatler - 1998

Ayrı Dünyalar - 1998

Baba Evi - 1997

Böyle mi Olacaktı - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Mahallenin Muhtarları - 1992

İz Peşinde - 1990