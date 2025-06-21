Nihal Candan evli mi? Nihal Candan’ın eski eşi Mehmet Faruk Çiçek kimdir? Mehmet Faruk Çiçek kaç yaşında, nereli?

İşte Benim Stilim yarışmasından sonra tanınır hale gelen Nihal Candan hayatını kaybetti. Candan'ın eski eşi Mehmet Faruk Çiçek'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Nihal Candan evli mi? ihal Candan’ın eski eşi Mehmet Faruk Çiçek kimdir? Mehmet Faruk Çiçek kaç yaşında, nereli?





MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Mehmet Faruk Çiçek, 1 Şubat 1986’da Şırnak’ta doğdu. Çocukluk yaşamını önce Şırnak’ta geçirdi, aile daha sonra Mersin’e taşındı. Mehmet Faruk Çiçek Mersin kolejini bitirdi. Toros Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ticaret hayatına atıldı.

MEHMET FARUK ÇELİK'İN HAYATI VE KARİYERİ

Mehmet Faruk Şimşek, ailesinin de desteği ile 2014’te Seyid Lojistik firmasını kurdu. Çiçek’in Türkiye çapında temsilcilikleri ve acenteleri bulunmaktadır. Seyid Lojistik, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki ülkelere taşımacılık hizmetini yapmaktadır.

Mehmet Faruk Çiçek lojistik işinin yanı sıra nargile tütünü üreticiliği de yapmaktadır. Mersin ve İstanbul’da ofisi bulunan Çiçek, firmaları aracılığı ile 15 ülkeye ihracat yapmaktadır.