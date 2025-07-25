Ödül verirken dolandırıcılıkla suçlanmıştı: Özge Ulusoy cephesinden açıklama!

Manken Özge Ulusoy, uzun süredir birçok etkinlikte sunuculuk yapıyor.

Son olarak bir ödül töreninde sunuculuk yapan Ulusoy, sahneye davet ettiği iş insanı Lokman İn tarafından dolandırıcılıkla suçlandı.

Neye uğradığını şaşırarak sahneden inen Ulusoy, sosyal medya hesabından hakkındaki dolandırıcılık iddiasını yalanladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ödül almak için sahneye çıkan Lokman İn, Özge Ulusoy tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Ulusoy sahneden inerken İn de o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak ünlü mankene suçlamalarına devam etti.

ÖZGE ULUSOY'UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin gündem olmasıyla Özge Ulusoy cephesinden açıklama geldi. Ulusoy'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz sayın Özge Ulusoy, 20 yılı aşkın süredir kamuoyunun yakından tanıdığı başarılarıyla takdir toplayan ve itibarıyla öne çıkan bir oyuncu, manken ve sunucudur. Son günlerde sosyal medya ve çeşitli dijital mecralarda yer alan mesnetsiz açıklamalar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri hale gelmiştir.

Son yaşanan olaylar, müvekkilimizin ismi ve itibarı kullanılarak ilgili şahıs ya da şirketin sosyal medya görünürlüğünü artırma, kamuoyunda sansasyon yaratma ve ticari tanıtım elde etme gayesiyle kurgulanmış olup, toplumun hassasiyetleri ile müvekkilimizin tanınırlığı kötü niyetli biçimde istismar edilmiştir.

"KİŞİLİK HAKLARINA AĞIR SALDIRI"

"Bu tür açıklamalar yalnızca müvekkilimizin kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil etmemekte, aynı zamanda hukuka aykırı ve haksız bir ticari rekabet yöntemi olarak da değerlendirilmelidir."

"TÜM YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

"20 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez bu derece asılsız ve hedef gösterici iddialara maruz kalan müvekkilimiz, kişilik haklarını, şeref ve itibarını korumak adına ceza hukuku ve özel hukuk yolları dahil olmak üzere tüm yasal süreçleri başlatmıştır. İtibar suikasti niteliği taşıyan bu açıklamalara karşı hukuki mücadelemiz her türlü mecrada kararlılıkla sürdürülecektir."