Öğretmenlerin eyleminde Demet Akalın'dan 'edepsiz' çıkışı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 17:05

Güncelleme: 09.01.2023 - 17:05

Atama bekleyen öğretmenler seslerini Ankara’ya duyurmak için İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde meydanda eylem düzenledi.

Öğretmenlere destek olmak için eyleme katılan Demet Akalın, konuşma yaptığı sırada bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı.

“Umarım sesinizi duyarlar öyle umut ediyorum” diyen Demet Akalın'a yurttaş “Erdoğan'ın oraya gittiğinde söylersin ona” dediği duyuldu.

Akalın ise "Edepsizliğe lüzum yok teyzeciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. İnsanı geldiğine pişman ettirme. Ben sizin için buradayım, gençler için buradayım Öğretmenlerin olduğu her yerde medeniyet vardır diyorum" şeklinde yanıt verdi.



